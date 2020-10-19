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    陸委會：台灣光復與中共無關

    中國智庫與台灣「民主文化基金會」昨視訊辦紀念台灣光復活動，中方大吹統戰言論。（記者叢昌瑾攝）

    中國智庫與台灣「民主文化基金會」昨視訊辦紀念台灣光復活動，中方大吹統戰言論。（記者叢昌瑾攝）

    2020/10/19 05:30

    斥中共大搞視訊統戰

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念台灣光復七十五週年，中共智庫「中國南京大屠殺史與國際和平研究院」與台灣的「民主文化基金會」昨日聯合主辦台北、南京視訊交流會，中國官方人士大肆鼓吹統戰言論，堅稱「台灣自古以來就是中國領土」、「台灣是祖國不可分割一部分」，受到台北會場人士熱烈掌聲；陸委會回批，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過七十年，台灣的過去、現在或未來，從來不是中華人民共和國一部分。

    中方大吹「祖國」不可分割

    「紀念台灣光復七十五週年：記取歷史傷痕，守護兩岸和平」視訊交流會昨在台北館登場，台北會場參加人數不到五十人，有文化大學大傳系教授楊祖珺、民主文化基金會董事長黃光國、夏潮聯合會會長莫那能等人。

    視訊會上，中方頻以「祖國」等統戰用語，主張兩岸要一起慶祝台灣光復節，南京大屠殺倖存者葛道榮以視訊宣稱，台灣自古以來就是中國領土，台灣光復七十五週年要與台灣同胞一起創造歷史記憶。

    黃光國則向中方表示，回顧台灣光復、南京大屠殺歷史，是希望在殖民史觀下，兩岸一起抗日。

    中國第二歷史檔案館館長馬振犢談及，一九四五年對日抗戰勝利後，台灣光復重回「祖國」懷抱；歷史充分說明，「台灣是祖國不可分割一部分」。

    對此，陸委會駁斥，不論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，中共藉故舉辦所謂的「台灣光復七十五週年」活動，本質上就是遂行其對台統戰的目的。

    陸委會強調，反對中共此類統戰活動，不樂見民眾、團體參與及合作辦理相關活動。事實上，這類配合中共政治宣傳的作為並無法獲得台灣人民的認同，這些極少數遭利用的統戰對象，更不能代表台灣的主流民意。陸委會提醒，不論實體交流或透過視訊方式，都應遵守相關交流規範。

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