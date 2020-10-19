自由日日shoot》公費助理任用條例 最快明付委

為規範國會助理不當言行，民進黨立委黃國書提出「立法院公費助理任用條例草案」。（資料照）

2020/10/19 05:30

〔記者謝君臨、陳昀／台北報導〕為規範國會助理不當言行，民進黨立委黃國書提出「立法院公費助理任用條例草案」，明定國會助理的聘任、薪資、訓練、保密義務等規範，且曾犯「國安」相關法規者，不得任用為公費助理，除非能證明是受立委指示。該案原已排入立院院會十六日報告事項，卻遭國民黨團杯葛議事波及，最快將於廿日付委審查。

立委：應同時修正「遊說法」

國會助理出身的國民黨立委陳以信也正草擬法案，要進一步規範助理的保密義務、行為準則。陳以信主張，公費助理的身分與立委的關係必須公開揭露，讓民眾得以辨認、避免冒用，並有機敏資訊保密義務，最重要是訂定行為準則，同時修正「遊說法」加強規範。國會助理在職務上與企業、工商團體接觸頗多，很可能對應到立委職權，因此助理接受遊說應確保沒有對價關係，已準備提案修法。

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早在立院第九屆會期，黃國書就已提出立法草案，當初主要是因為國會助理的薪資問題，後因故未能完成立法。鑑於近期多位前後任國會助理涉入立委集體收賄案、共諜案等，黃國書捲土重來，於本月提出「立法院公費助理任用條例草案」，全案共十九條條文，施行日為第十一屆立委就職日。

草案明定，立院公費助理為立院各黨團、政團及立委所聘任。為了增加立院的公開透明，並避免非法冒用公費助理之名義，立院應建置公費助理名冊，公告姓名、職稱等資訊於網站。此外，公費助理若為立委的配偶、三等親以內血親，或二等親以內的姻親，應揭露之。

草案指出，全國軍公教員工待遇支給調整時，助理費數額應隨同調整；且應另行編列資深助理加給。聘用期滿或不予聘用時，聘僱單位應即通知立院。

草案也載明，公費助理有保護政府機關機密的義務，在職、退職均不得洩密；若洩密而圖利，最重可處七年有期徒刑，並加重其刑至二分之一。另，公費助理不得有以下行為，包括︰不遵守主席依規定所作的裁示；辱罵或涉及人身攻擊的言詞；破壞公物或暴力的肢體動作；阻撓議事之進行；攜入危險物品等。

草案也指出，曾犯內亂罪、外患罪、公務期間貪污經有罪判決確定；或曾犯反滲透法、刑法、國家安全法、國家情報工作法等與「國安」相關法規者，不得任公費助理；不過，若自首或於事後舉報，因而防止國家安全或利益受到重大危害，或有事實足證其行為是受立委指示者，不在此限。

國會助理亂象案例

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