自由日日shoot》闖進利益叢林 國會助理變「喬」大王

國會助理被外界貼上「喬事」、「便當助理」等標籤。（資料照）

2020/10/19 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕今年爆發國會共諜案、立委收賄案，短期內接連重挫國會形象，國會助理也被外界貼上「喬事」、「便當助理」等標籤，但助理的身分與薪資缺乏制度化，久而久之劣幣驅逐良幣，也不少人「旋轉」到業界，成為新的遊說者；加上部分立委疏於管控、放任助理濫權，進而形成龐大又錯綜複雜的利益結構，不斷誘惑遊走在灰色地帶的助理踩紅線。

「助理有問題 立委絕對脫不了關係」

「助理有問題，立委絕對脫不了關係！」國民黨立委洪孟楷強調，光是區域、不分區立委就有不同，再加上選區大小不一，很難用同一種標準規範，立委自身管理不佳才是主要亂源。

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檢調六月查獲三名前國會助理涉嫌協助中國對台情蒐、在台發展共諜組織，但三人服務的前立委皆稱「人早已離職，久未聯絡」，或以對方非正式聘僱的國會助理帶過；未料七月又爆發多位立委涉嫌收賄協助爭奪SOGO經營權，甚至有助理居間聯繫或主動索賄而被起訴。

熟悉遊說運作的業界人士指出，許多國會助理離職後會到商界服務或自己經營公關公司，利用過去人脈重新進到立院，變身成為新的遊說者，找立委、助理吃飯、喝酒甚至行賄，也有企業直接代發助理薪水，或派人進駐立委辦公室當「便當助理」，久而久之形成龐大利益結構，甚至連媒體記者都成為一環。

業界人士說，有些深受立委信任的助理，不需透過委員就能蓋立委的章，發公文要求部會配合召開公聽會、協調會，不肖助理濫用職權的範圍，小至靠關係買車票、拗公部門送禮，大至「喬」土地變更、影響政策、幫忙修法等，都有可能發生。

不過，資深助理表示，過去不少立委因為選舉時花了很多錢，還要分配派系山頭的利益，第一年選上後要想辦法回收、任期最後一年要想辦法籌錢準備選舉，不少助理牽涉其中擔任白手套，或是介入國營事業、公共工程，但隨著採購機制健全，這類情事已越來越少見。

缺乏制度化 遊走灰色地帶易踩紅線

不具名的國會辦公室主任感嘆，立法院編列固定預算讓立委分配薪資給助理，間接斷絕調薪機會，可能做了幾十年都領一樣的薪水，過去曾有助理下班後兼職開計程車補貼，將車子開到立院停車場而被發現，不少優秀人才因而離開，留下的「便當助理」或「爛蘋果」很可能無法抵抗外界誘惑及立委的要求，滋生弊端。

資深助理也提到「家人干政」問題。過去許多立委聘用不具相關專業的配偶或家人擔任助理，在辦公室內指手畫腳，導致作業「多頭馬車」，甚至要求其他助理協助私人事務，也很容易引發詐領助理費的疑慮。

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