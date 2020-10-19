對抗中國導彈威脅 我飛彈、雷達機動化

中國東風-17高超音速彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2020/10/19 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外傳中國解放軍「東風-17」中程彈道飛彈已部署在中國東南沿岸，意圖威懾台灣。事實上，國軍透過歷年漢光演習驗證因應共軍導彈威脅的作為，並已將飛彈、雷達「機動化」，同時透過研製「雄二E」飛彈、外購各式精準彈藥以強化戰力。

國防部昨對此表示，對於共軍相關兵力部署與軍事動態，國軍聯合情監偵作為，都有充分掌握並適切應處。

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國防部︰對共軍部署充分掌握應處

高超音速飛彈為各先進國家尋求突破的新一代戰力，飛行時速達六馬赫以上，除了俄羅斯、中國之外，包括美國、印度等國也正在研發當中。由於其巡航時速非常快，攔截不易，將對既有飛彈防禦系統構成考驗。

不過，對於敵情威脅，國軍持續透過軍購、自製籌獲新式精準彈藥，除了向美國探詢採購射程逾二百公里的陸射魚叉飛彈、可搭載陸軍戰術飛彈致使射程達三百公里的「海馬斯」多管火箭系統外，據傳美方也可能售我空射「增程型距外陸攻飛彈（AGM-84 SLAM∣ER）」，可使國軍嚇阻範圍延伸至中國東南沿海。

另外，國軍亦自製「雄二E」對地巡弋飛彈，雖國軍已實際部署於部隊之中，且射程可能達一千公里以上。

除了籌獲新式彈種，國軍因應中國解放軍威脅，面對飛彈打擊的「戰力保存」也成為每年漢光演習的重點演練項目，經過漢光兵推驗證，包括飛彈、雷達部隊都已朝「機動化」目標建軍。且據透露，國軍今年漢光兵推時，更以「最嚴苛」的條件，對國軍單位施以飽和攻擊，測試國軍防禦能耐，並依兵推結果持續添購精準彈藥。

美軍持續協助評估飛彈儲存偽裝

此外，根據政府採購公開資訊，國防部日前花五三五六萬三七四五元，透過軍售管道向美國例行性採購「飛彈儲存可靠度計畫」，屆時將由美軍協助我方評估現有彈藥儲存設備與偽裝效度。

根據軍方規劃，這項行之有年的例行計畫，自今年九月廿八日執行至二○二三年三月卅一日，過去包括陸軍的拖式飛彈、標槍飛彈等，都列於美軍定期檢視的標的；但對於防空飛彈的大型彈體彈種，和美方的合作方式尚不明。

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