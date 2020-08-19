下週一走馬上任》陳其邁盼全員到位 立刻上工

高雄市長補選當選人陳其邁昨結束謝票，陳表示今起全盤考量小內閣人事，希望一上任「全員到位、立刻上工」。（記者李惠洲攝）

2020-08-19 05:30:00

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕高雄市長補選當選人陳其邁下週一將就職，關於小內閣人選布局，他昨天赴內門區車隊謝票表示，人選布局將在今天全盤考量，希望一上任「全員到位、立刻上工」。

對於市府小內閣人選問題，陳其邁受訪表示，今天起才開始徵詢、全盤考量小內閣人選，做最後確認，像捷運路網需要立刻上工，他會要求一位副市長專責處理重大交通建設，希望廿四日就職當天全數到位。

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王國材 副市長熱門人選

外界點名這位處理重大交通建設副手是交通部次長王國材；另兩位副市長熱門人選，前台南市副市長王時思、高雄市代理市長楊明州均有可能。

一位輔選幹部透露，陳其邁對小內閣人選口風很緊，原因是尊重小英總統及蘇貞昌院長，名單會先讓二人看過，的確有可能會從中央借將。據了解，陳其邁剩下的兩年四個月任期，用人原則是「求穩」，連任後的用人，才會有較大突破。

王國材曾在高雄市當過七年交通局長、一卡通公司董事長等，熟悉高雄又具交通專業，罷韓後中央考慮高雄市代理市長人選時，最後就在王與楊明州二擇一。對此，王國材表示未獲徵詢。

另有幾位與陳其邁有淵源的人，前陣子不約而同辭職。例如王時思是陳其邁當年代理市長時的新聞處長，王在七月無預警請辭台南市副市長，很有可能進入陳其邁小內閣，擔任副市長一職。

至於前高雄市衛生局長、衛福部次長何啟功，前高雄市議員、華旅網際旅行社董事長周玲妏等人，日前也都剛好辭職，外傳周可能接任高雄市觀光局長。

另一位副市長人選，以現任代理市長楊明州可能性最高，但接任秘書長也不無可能。另為顧及派系平衡，菊系的前副市長史哲、不分區立委管碧玲，也被點名是副市長熱門人選，但史哲僅回應是「外界點名」；至於前高雄市觀光局長曾姿雯，也傳是副市長人選之一，但她接任基隆市觀光及城市行銷處長不到一年，機率並不高。

另外，高雄市選委會昨天召開委員會，審定確認市長補選結果，並提報中選會，中選會預計廿一日公告選舉結果，並依選罷法規定，於公告十天內宣誓就職。

但陳其邁與代理市長楊明州討論後，為因應汛期即將來臨，他發揮「緊緊緊」的行事風格，決定廿四日上午九時於市府四維行政中心正式交接上任。楊明州昨受訪時表示，陳其邁說「就職交接典禮用簡單方式，能夠趕快上工最重要」。

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