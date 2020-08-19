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    首頁　>　政治

    立委明考察東沙 國民黨唱獨角戲

    立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍安排廿日前往東沙島考察，參加的十二名立委都是國民黨籍，身兼國民黨主席的立委江啟臣、立院黨團總召林為洲也將前往。（資料照）

    立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍安排廿日前往東沙島考察，參加的十二名立委都是國民黨籍，身兼國民黨主席的立委江啟臣、立院黨團總召林為洲也將前往。（資料照）

    2020-08-19 05:30:00

    〔記者林良昇、邱俊福／台北報導〕立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍安排廿日前往東沙島考察，民進黨立委認為時機不妥，原有兩位民進黨立委報名後又取消，十二位參與赴東沙島考察的立委都是國民黨籍，身兼國民黨主席的立委江啟臣、立院黨團總召林為洲也將前往。

    兩民進黨立委 報名後又取消

    陳玉珍安排立院內政委員會到東沙島，考察海巡署駐防及海洋委員會相關業務，原定五月前往，延至本月二十日成行。因機位有限，僅開放十五位立委的名額，最後共有十二位國民黨立委報名，沒有民進黨立委參加，這場在東沙島停留時間約三小時的考察，變成國民黨立委的獨角戲。

    陳玉珍表示，上次立院委員會赴東沙島考察已經是在二○一八年五月間，由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲率隊，包括民進黨蔡適應、羅致政等立委一同前往考察，這次原本也有兩位民進黨立委報名參加，後來取消。

    對於民進黨立委認為此時考察東沙島時機不妥，陳玉珍質疑，「民進黨召委安排考察東沙島就天經地義，國民黨召委安排考察就是添亂，這是什麼邏輯？」

    陳玉珍強調，考察行程完全配合海巡署既定的運補作業時程，也沒有要求額外的火力展示或操練，何來分散駐軍能量的問題？她認為，在國家越緊張的時候，前線官兵更需要國會議員及全體同胞的溫暖支持。

    立委占機位 海巡官兵傳延休

    昨傳出有海巡官兵抱怨，近期戰備很久沒休假，為了這次立委考察，原訂休假返台弟兄被拉下班機無法休假。對此，海巡署表示，八月份的假，七月中旬就會排定，每週一班飛機，不會有無法返家休假狀況；至於長官視導都會排在每月較少人休的第三週，立委考察團也是如此；若遇到突發事件，都會往後挪移休假，絕不會損害弟兄們的休假權益。對此傳聞，署內正漏夜進行了解。

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