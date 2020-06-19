幻象夜訓墜海 監院糾正空軍司令部

空軍一架幻象戰機於2017年11月7日墜海失事，監察院認定空軍司令部有違失，提出糾正案。 （資料照，取自國防部發言人臉書）

2020-06-19 05:30:00

ADC失效 長機未通報戰管釀禍 空軍：尊重

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕空軍一架幻象戰機在二○一七年十一月七日實施「夜間空戰戰術」課目，飛行員何子雨墜海失事，監察院昨通過監委包宗和、李月德、方萬富提案，糾正空軍司令部。

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空軍昨僅回應表示說，尊重監察院的糾正案。但未針對調查報告所提細節，進一步說明與回應。

糾正案文首度把失事原因曝光，根據調查，空軍幻象戰機一批四架，於「夜間空戰戰術」課目中，二號機因大氣資料計算器（ADC）失效，以小隊波道向長機報告「K.I.O，ADC失效」，惟長機僅通知戰管任務取消（K.I.O），未一併將ADC失效轉告戰管，且未派機隨伴，立即提示緊急處置操作程序，隨時了解故障機狀況，致戰管於不知二號機ADC失效、自動駕駛（AP）解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN（急轉彎），顯有違失。

空軍未積極控管飛官生理複訓

調查報告指出，何子雨二○一五年八月十六日幻象換裝完訓，依訓練流程，本應依序完成相關等級的精練訓練，惟其二○一六年五月起因右膝十字韌帶受傷停飛約八個月，致迄失事止，仍未完成訓練。

監委表示，何子雨訓練進度落後情形，於其二○一七年一月十三日（復飛前五天）「家庭訪視作業紀錄表」清楚揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，惟空軍第二聯隊航醫未呈報此狀況，致部隊未能予以適切輔導，顯有嚴重違失。

監委指出，戰鬥機空勤人員應實施第五型艙航航空生理複訓，國軍航空醫務教範訂有明文，惟本案殉職飛行員何子雨二○一三年八月即接受換裝訓練，其航空生理複訓（第五型艙航）卻遲至二○一七年一月始完訓，顯見空軍未能積極控管所屬航空生理複訓，核有疏失。

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