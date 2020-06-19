兩公司拿政府標案 4年8千多萬 林錦昌、李厚慶被指門神 藍要蔡說明

文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶被指是幫推、投石公司幕後主導，四年標到政府標案達八千多萬。國民黨昨呼籲身為文總會長的總統蔡英文，應對外說明。（國民黨提供）

2020-06-19 05:30:00

〔記者施曉光、蘇永耀／台北報導〕國民黨昨召開「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，質疑「幫推」、「投石」兩間公司四年來標到政府標案高達八千多萬元，幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶兩位綠營文宣要角，涉及自肥。國民黨文傳會主委王育敏要求身為文化總會會長的蔡英文總統出面說清楚，是否知道林錦昌、李厚慶與這兩家公司有複雜關係？兩人是否為「幫推」、「投石」的門神？

府︰依法辦理 歡迎檢視

總統府重申，文化總會承辦各項總統府活動，充分展現國家的文化力、設計力，得到各界肯定。至於總統府內活動相關的規劃、預算，一切依照法律嚴謹辦理，撙節支出，歡迎各界檢視。

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王育敏指出，「幫推」、「投石」兩公司近年標到許多總統府案子，蔡是否知道下屬開公司在府內拿標案？蔡絕對有義務與責任對外清楚說明。

王育敏說，蔡英文執政四年間，「幫推」、「投石」兩公司就拿下政府標案八千多萬，單是一○八年下半年至一○九年上半年，一年間這兩家公司就拿下三千多萬公家預算，標案涵蓋總統府、勞動部、外交部、衛福部等中央單位及台北市、桃園市等地方政府單位，中央與地方通吃，可謂神通廣大。她並質疑媒體報導的複雜利益關係，層層都指向蔡英文領導下的「分贓體系」。

國民黨台北市議員李明賢也質疑，雖然林錦昌、李厚慶沒有在「幫推」、「投石」兩間公司掛名，可是根據媒體報導，大家都知道這兩家公司就是他們弄的，文化總會與「幫推」、「投石」可能就是「一套人馬、三塊招牌」，這已是政壇公開秘密。

李明賢指出，兩家公司涉及台北市政府的數個標案共計一千三百多萬元，他要求台北市長柯文哲要把這些標案說清楚。他並爆料，李厚慶曾經是台北市政府標案的評審委員，「自己的標案自己審」？

李厚慶︰沒參加評審會議

李厚慶昨回應說，他沒有參加評審會議。文總前天也發聲明表示，文總是社團法人，各項業務預算皆須透過執諮委審議通過，經費來源是募款與向公部門申請補助，一切都依相關法規辦理，歷年成果禁得起各界檢視。

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