返鄉拚補選首日 陳其邁深入基層

陳其邁昨最後一次出席行政院會，會後向媒體道別。（記者方賓照攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕請辭獲准代表民進黨投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，今天將正式展開三場選舉行程的衝刺，陳其邁昨表示，未來努力勤走基層，獲得市民的支持，讓高雄更好；今天一早將先掃兩個市場，下午還有客廳會，將向市民說明行政院這一、二年推動的政策，如何讓中央與地方的政策可無縫接軌。

今早走市場 下午辦客廳會

陳其邁昨出席最後一次行政院院會，向共事一年半來的部會官員致謝，並多次感謝行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人，強調「各位的教誨與各位共事的經驗，絕對是我人生劇本最精彩的一頁！」

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陳其邁昨搭高鐵返回高雄，政院秘書長李孟諺趕來送行，兩人互相擁抱。李孟諺說，期待二個月後，陳其邁以市長的身分列席行政院院會，成功返回台北。

陳其邁受訪時強調，如有機會為市民服務，他有信心也有決心，要把高雄建設成為一個大家永遠信賴的故鄉，同時也是一個國際現代化的城市。陳其邁今天開始就會安排掃街拜票行程，今早六時將走訪高雄三民十全果菜批發市場，緊接著上午八時三十分到鳳山肉豆公市場掃街，下午則在前鎮區舉辦客廳會。

至於競選總部的人事架構也初步成形，主委由前高雄市代理市長許立明擔任，民進黨高雄市黨部主委趙天麟出任總幹事，發言人由民進黨網路社群中心主任廖泰翔、高雄市議員高閔琳、林智鴻等人出任。

陳其邁昨搭車回高雄，支持群眾到車站守候，歡迎他回家。（中央社）

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