監院副院長 提名回扣案黃健庭 立委譁然

黃健庭。（資料照）

2020-06-19 05:30:00

總統府︰兼容多元

〔記者蘇永耀、陳杉榮、吳書緯／台北報導〕總統府今日將正式公布新一屆廿九位監委提名名單，蔡英文總統提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委，並提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為副院長，黃健庭擔任第六屆立委期間曾涉及回扣案經法院判刑，這項人事案將重擊蔡英文政府的形象。

立院時代力量黨團總召邱顯智昨晚獲悉後驚訝質疑，指黃健庭本身為國民黨籍，縣長任內有美麗灣度假村爭議，更早擔任立委時更涉及退輔會藥商回扣案，直問「到底是有什麼理由，需要提名他當副院長？」

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黃健庭曾擔任一屆國大代表、三屆立法委員、兩屆台東縣長，也是前鴻海董事長郭台銘參加總統選舉國民黨初選時的副手口袋名單。黃健庭涉於擔任第六屆立委期間，透過藥商林清泰仲介，收受藥商回扣，並以假發票做假帳、人頭員工薪水方式核銷，涉犯貪污、圖利、商會法、稅捐稽徵法等罪，二○○六年經檢察官起訴，並求刑十年。

台北地院認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但違反商業會計法「財報不實罪」與逃漏稅，判刑一年，減刑為六個月，可易科罰金。二○一八年十月高等法院更一審維持一審貪污無罪判決，但黃觸犯商業會計法、稅捐稽徵法的幫助逃漏稅不法，依速審法、罪犯減刑條例兩度減刑，判黃五月徒刑，可易科罰金。

對於監察院副院長提名人選涉及回扣案，總統府昨表示，總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量。

監委提名人 國民黨陳伸賢曾被彈劾

據指出，提名名單中，除黃健庭外，另位國民黨籍被提名人為前新北市副市長陳伸賢。陳在水利署長任內，也曾因后豐大橋斷裂遭監察院彈劾。

總統府將於今日下午公布新一屆監委提名名單，由擔任「第六屆監察委員提名審薦小組」召集人的前副總統陳建仁在總統府召開記者會說明，新提名監委名單並將於月底送立法院臨時會行使同意權。

第五屆監委任期七月三十一日屆滿，第六屆監委應於八月一日就職。

英文總統即將提名國民黨前台東縣長黃健庭為監察院副院長，卻因黃曾涉回扣案引發議論。圖為2014年蔡擔任民進黨主席時，民進黨發言人徐佳青曾公開點名黃健庭為貪污犯。（資料照）

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