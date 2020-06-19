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首頁　>　政治

北京撒錢、色誘 國軍將領也失守

我國近年重大共諜案

我國近年重大共諜案

2020-06-19 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，疑遭中國情治單位吸收，並涉嫌蒐集我國部會的開會紀錄、人事機密給中國。事實上，中國對國人滲透、吸收並發展組織的情形屢見不鮮，除了立委助理、商人、中國學生捲入共諜案，國軍也曾有在職或退役將領遭中國以色誘、脅迫利誘方式拉攏，釀成國安危機。

國防部、立法院法制局曾對中國吸收國人為共諜的樣態分析，指「抓把柄、撒大錢、用美色」為常見手段，隨後透過被吸收者的人脈，進一步刺探機密。國防部政戰局亦曾在二○一八年發布專文指出，自近年國安單位破獲的共諜案顯示，敵人運用提供商機、債務協處，甚至設陷阱脅迫等手段，吸收國人從事滲透蒐情工作，甚至有透過海外華僑、網路科技刺探機密的情形。

洩密博勝案 羅賢哲少將無期徒刑

國軍最著名的共諜案為國安單位和檢調二○一一年查獲的「羅賢哲案」，前陸軍通信電子資訊處少將處長羅賢哲，二○○二至二○○五年外派至泰國擔任國軍軍事協調組上校組長時，遭中國情報人員設局色誘、拍下不雅照後予以脅迫，羅因此將涉及台美合作的「博勝案」內容洩漏給中國，遭我國國安單位盯上。羅賢哲在二○一二年被法院重判無期徒刑定讞。

另外，前中國解放軍中校鎮小江在二○○七至二○一二年間，頻繁以香港人經商名義來台發展組織，並與我軍方人員接觸，刺探我國戰機的作戰模式、機密操作手冊等內容，我國陸軍退役少將許乃權遭吸收，協助鎮發展軍方人脈。鎮小江於二○一四年落網，遭判有期徒刑四年，服刑期滿後於二○一八年遭驅逐出境；許乃權則在二○一六年遭判有期徒刑二年十個月定讞。

我國已通過「國安法」、「國家機密保護法」、「兩岸條例」等修法，大幅加重涉共諜案者刑責，並剝奪公職人員退俸。軍方人士認為，近年涉及共諜案者多為退役人員，軍方已加強退役人員保防工作，並透過制度面進一步約束，全面嚇阻欲涉險者從事不法行為。

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