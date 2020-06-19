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首頁　>　政治

助理涉共諜案》3前立委都說：人早已離職 久未聯絡

立院助理涉共諜案

立院助理涉共諜案

2020-06-19 05:30:00

〔記者丁偉杰、劉曉欣、林國賢／綜合報導〕前國會助理李易諴、陳惟仁及林雍達涉入共諜案，曾分別擔任三人老闆的雲林縣長張麗善、嘉義市副市長陳淑慧、前立委陳進丁昨均表示已經久未與三人見面、聯絡。

張麗善：國安議題嚴正辦案

李易諴曾是雲林縣長張麗善在擔任立委時的助理。張麗善表示，由於李擔任過記者，所以幫忙發新聞稿、處理記者會事務，當時是義務協助、無給職，並未處理法案，也沒有正式登錄為國會助理，她辭立委後已二年多未曾見面、聯絡。

張麗善強調，國安議題非常嚴肅，司法單位應該嚴正辦案，勿枉勿縱，確保國家安全。

陳淑慧：交由司法調查釐清

陳惟仁、林雍達曾是陳淑慧擔任國民黨不分區立委時的助理。陳淑慧昨天回應，陳、林兩人是由前立委陳進丁介紹引薦，她自二○○九年三月聘用兩人，負責彰化地方選民服務等相關工作，當年十一、十二月即停聘，兩人於二○一四至二○一九年間涉案，與她沒有關係。

陳淑慧強調，她不清楚兩人離職後去向，對兩人沒有太多印象，至於兩人擔任她的立委助理期間是否涉及不法，交由司法調查釐清。

林雍達也曾擔任陳進丁的助理，陳進丁昨天說，林雍達的父親是台電主管，希望能夠給兒子一個歷練、學習的機會，透過一名資深助理介紹，到他的辦公室擔任公費助理。

陳進丁：林雍達涉案難想像

陳進丁說，林個性憨直，愛唱歌也愛喝酒，個性幽默，但交代任務需要有人協助才能完成，後來他沒有當立委，二人再也沒有聯絡，涉入共諜案，實在讓人難以想像。

陳進丁曾任三屆立委，先後加入國民黨、無黨團結聯盟，後來投入民進黨陣營，女兒陳秀寳今年從縣議員代表民進黨投入立委選戰，也順利當選；林雍達擔任陳進丁國會助理期間，當時陳進丁是以無黨團結聯盟、無黨籍來參選。

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