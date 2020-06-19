立院助理涉共諜案 約談親中記者

立院助理涉共諜案

2020-06-19 05:30:00

李易諴、陳惟仁、林雍達 疑被中國國安部下轄半官方團體吸收

〔記者錢利忠、溫于德／台北報導〕李易諴、陳惟仁及林雍達三名前國會助理涉入共諜案，其中李、陳二人被台北地方法院法官裁准收押禁見。據悉，前天被約談的證人中，就有親中的記者在列，且從位於新北市新店區中生路的調查局國家安全維護工作站「清溪園區」作證離開後，還將偵訊內容撰寫成新聞，此部分檢調將進一步了解。

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仍有多名證人未到案 李、陳收押禁見

法官認為，國安法案件具高度隱蔽性，相關證人陳述將影響偵查成敗，考量仍有多名證人未到案，且李、陳二人接觸者眾、發展組織期間非短，恐有勾串證人之虞，因此裁准羈押禁見。

專案小組多年偵監掌握，李易諴、陳惟仁及林雍達三人疑被專責對台統戰工作、俗稱「四局」的國安部下轄「港澳台地區情報局」鎖定，透過「半官方」性質的藝文及公益類社會團體接觸吸收，蒐集外交部、陸委會、警政署等公部門開會紀錄、人事資料。

專案小組調查，吸收三人的半官方統戰團體由分屬黨、政體制的中國共產黨中央及國務院進行管理；北檢先前起訴中國替韓國瑜賄選案，幕後操縱的「中華全國婦女聯合會」即屬此類。

情治單位查出，已登錄於中國民政部的全國性社會團體約有二千多個，但從事對台統戰的半官方社會團體則由共產黨中央及國務院列管，不須向民政部申請登記；具有半官方色彩的包括中華全國婦女聯合會（全國婦聯）、中國共產主義青年團（共青團）、中華全國台灣同胞聯誼會等社會團體。

我國情治單位調查，中國對台事務呈現多頭馬車、相互競合的狀況，而統合各系統的單位則是設置於中國共產黨政治局轄下的「中共中央對台工作領導小組」（對台小組），相關涉台部門各自情蒐，所得資訊均一併彙整給中國國家安全部、國台辦等高司情治單位。

中國國安部前身為中共中央調查部，是唯一被中國承認的官方情報組織，下設十八個局及負責培訓情報員的國際關係學院，專責各國諜報及情蒐世界情勢，也兼任反間諜及監視任務，散布各國的情報員多靠從事「新聞工作」、從商或以學者、流亡人士等民間身分作掩護；此次被國安部吸收而遭台北地檢署聲押獲准的李易諴，即從事新聞工作多年並任主管職。

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