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國民黨高雄議員 疾呼黨中央深耕高雄

國民黨議員李雅靜（中）昨在女議員黃香菽（右二）、邱于軒（左二）陪同下，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

國民黨議員李雅靜（中）昨在女議員黃香菽（右二）、邱于軒（左二）陪同下，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，在地議員李雅靜昨在女議員黃香菽、邱于軒及多名各行各業市民代表陪同下，一起站出來向黨中央喊話，表達強烈支持李雅靜參選，李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人代表國民黨參選高雄市長；邱于軒以罷韓投票達九十三萬票是對國民黨提醒，呼籲市長人選要深耕高雄。

李雅靜向黨中央喊話，高雄人不是塑膠做的，為什麼黨中央不能相信高雄人？總是看不到高雄人的需求呢？高雄人不能選擇在地人當高雄市長？她情緒激動多次哽咽落淚，強調會全力以赴，要讓高雄變得更好，呼籲黨中央尊重高雄人的選擇，相信高雄人會再寫一次歷史。

邱于軒表示，高雄人罷韓投票高達九十三萬票是對國民黨提醒，她呼籲黨中央要深耕高雄，不要當成過水漂。

李雅靜、邱于軒二人一致認為，不管黨中央最後決定誰出線，她們會尊重黨中央的決定，也會全力輔選到底。

前韓市府團隊民政局長曹桓榮昨領表，被外界視為韓家軍來勢洶洶，李雅靜表示，她也會去領表參選，強調沒有所謂的韓家軍，大家都是在幫高雄做事；至於帶職參選引發議論，她點名民進黨徵召的陳其邁萬一沒選上市長，敢承諾不會出任民進黨任何公職？

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