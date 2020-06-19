加入陳其邁發言人團 黃捷：不排斥

市議員黃捷強調，藍白合作逐漸成形中，她相信泛本土派團結更顯重要。 （資料照）

2020-06-19 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕受邀加入陳其邁競選團隊發言人團，罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋昨證實已經婉謝，時代力量高市議員黃捷則指出，如何合作雙方還在討論中，基本上有助高雄市政、能深化民主，都不會排斥。

張博洋婉謝 感謝陳其邁的肯定

張博洋說明，台灣基進一向以黨領政，對外發言或跟友黨合作模式與內容，都會回到黨內決策小組討論與公布，在此之前，他不會以個人身分投入任何候選人發言團隊。

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他同時感謝陳其邁的肯定，並強調罷免過程中的市民支持與鼓勵，都是為讓高雄有重新開始的機會，不是為了他個人仕途，個人仕途也不是他推動罷韓原因之一。

張博洋證實，已婉拒發言人的邀約，但也樂見有位愛高雄，並了解且真正能對高雄有貢獻的市長候選人參與補選，希望之後有別於過去韓市長說大話的政策討論，聚焦在非常細緻、有建設性的意見討論，讓高雄重新回到正軌。

黃捷說明，陳其邁團隊和她確實有一些議題的交流和討論，陳其邁也打過電話給她，她很樂意提供一些市政建議與地方心聲。

黃捷：泛本土派團結更顯重要

黃捷強調，時代力量黨主席很清楚表態，此次補選定調不會推派人選，也會支持陳其邁；對於發言人一職，如何合作雙方還在討論中，但藍白合作逐漸成形中，她相信泛本土派團結更顯重要，只要是對高雄市政有正面推動、方向能夠深化民主，她都不會排斥。

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