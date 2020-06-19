全事務官高雄市府團隊 今上陣總質詢

首次全事務官組成的高市府團隊，今天將參加議會總質詢，圖為代理市長楊明州與代理首長們進行市政會議場景。（高市府提供，記者王榮祥翻攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州上任第八天，今天將率領市府團隊至高市議會進行總質詢；議會指出，這是高雄市長民選廿六年以來，首次出現「全事務官」市府團隊備詢，堪稱地方自治獨特紀錄。

高雄市長民選 26年以來首次

市府幕僚指出，代理市長楊明州曾任副市長、秘書長、工務局長等職，在議會備詢幾十年的經驗非常豐富，儘管如此，他對總質詢仍然相當用功用心，花了許多時間準備，希望與議員一起為高雄找出更多問題與解決方向。

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楊明州盼找出問題與解決方向

議會總質詢從今起到七月廿一日，每天上午原則上會有三位議員（有時兩位）輪番上陣，每人五十分鐘；今下午議程為市政考察專題說明與詢問，下週一開始每天下午為一案交付審查、分組審查、大會二讀與三讀會。

地方人士指出，代理市長楊明州才上任七天，今天就要率團隊進行總質詢，這在地方自治史上很特別，尤其全體市府官員都是「事務官」，更是史上第一回全事務官團隊接受質詢；議會證實，自民國八十三年高雄市長民選以來，全事務官團隊是頭一回出現。

今天總質詢三位議員將由親民黨吳益政打頭陣、民進黨李喬如第二棒、民進黨郭建盟壓軸。吳益政以理性問政著稱、對城市整體規劃論述充滿信念；李喬如是連七屆資深議員，對高雄相當熟悉；郭建盟被譽為數據派大師、擅長分析各種數據找市政缺失。

地方人士評估，以三位議員的問政風格，加上對楊明州的熟悉度，理論上質詢內容會較有品質，楊團隊在總質詢的第一關，或許有機會穩穩度過。

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