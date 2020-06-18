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在地、年輕 高雄民進黨輔選團隊就戰鬥位置

高市民進黨部公布新任黨工職名單，全面年輕化。（記者葛祐豪攝）

高市民進黨部公布新任黨工職名單，全面年輕化。（記者葛祐豪攝）

2020-06-18 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨天下午辭官，投入高雄市長補選，民進黨高雄輔選戰隊超前部署，黨部一早發布新任執行長、副執行長，全面年輕化，民進黨高雄黨部主委趙天麟呼籲國民黨，對於高雄在地人才培育訓練，真的要多用心。

昨公布新任黨工職名單

趙天麟昨天一早召開記者會，公布新任黨工職名單，並宣布黨部全員就輔選戰鬥位置。他說，面對八月十五日的高雄市長補選，將率領民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強陣容，結合陳其邁原有的高雄各區組織專員，納編入黨務系統，成為最強輔選戰隊。

新任的民進黨高雄市黨部團隊，橫跨五、六、七、八年級，團結各世代，團隊具備活力、專業及經驗。

橫跨五、六、七、八年級

新任黨部執行長林志誠，三十九歲，在左楠地區深耕許久，擔任過前議員林瑩蓉服務處副主任、市議員李雅慧服務處主任。他表示未來將展現活力、專業、創意，服務高雄市的民進黨員。

首席副執行長詹嘉平已在政治圈服務超過二十年，新任副執行長鄧巧佩，曾任立委趙天麟服務處組織部執行長，另位副執行長劉瑞堂更只有三十二歲。

針對外界認為，高雄市民連同市長補選，今年將投三次票，補選投票率恐不會太高？趙天麟坦言「這麼多次投票跟選戰後，其實是一個很大的壓力，先做好一切的準備，再由候選人對外做政治的期待跟宣示。」

針對藍營批評陳其邁是政二代、貪二代，趙天麟呼籲說，謾罵不該是對手要呈現給高雄人的格調，現在的陳其邁，已經過那麼多淬鍊及民意洗禮，是「陳其邁2.0」，相信高雄人心目中，最好的市長人選就是陳其邁。

趙天麟盼藍培育在地人才

趙天麟也向國民黨喊話，強調不管國民黨人選是誰，他都表示尊重，但有幾項期待，第一就是「希望國民黨對於高雄在地人才培育訓練，真的要多用心！」

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