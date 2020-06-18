國民黨反不當黨產收歸國有 兩度協商皆破局

回顧黨產會成立至今，兩次由國民黨主動提出的協商，皆因國民黨反對不當黨產收歸國有而破局。 （資料照）

2020-06-18 05:30:00

施錦芳︰兩次協商都是國民黨主動

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨宣布「黨產歸零」決心，將和黨產會重啟協商。回顧黨產會成立至今，兩次由國民黨主動提出的協商，皆因國民黨反對不當黨產收歸國有而破局。

2016年第一次︰洪秀柱不同意協商內容

黨產會副主委施錦芳昨天表示，「兩次協商都國民黨主動！」第一次是二○一六年黨產會成立後不久，黨產會主委顧立雄曾與國民黨副主席詹啟賢進行協商，雙方談及扣除黨工薪水、資遣費、一部分廳舍保留給國民黨，其餘中投、欣裕台公司等黨產全數收歸國有。

請繼續往下閱讀...

事實上，當時協商的行政契約，擬出八點協議，內容包含只處理中投、欣裕台、國民黨在永豐銀帳戶現有存款及開出的九張支票；中投、欣裕台股權五十五％移轉國有，四十五％股權由國民黨捐贈國有；中投、欣裕台股權收歸國有後，國民黨不指派董事及監察人；在股權收歸國有前，可先處分資產，發給黨工資遣費和退休金，處分總額不逾十六億元；國民黨中央黨部可租用至二○二六年底；國民黨、中投、欣裕台撤回所有告訴；國民黨若不履行契約，同意自願接受強制執行；國民黨合法取得黨費、政治獻金等，黨產會不得凍結、追徵。

施錦芳憶及，當時顧主委與國民黨代表「一兩天就見一次面」，協商文字都談妥，結果當時的黨主席洪秀柱強烈反對，不同意協商內容，協商宣告破局。

去年第二次︰來的人未獲吳敦義授權

施錦芳指出，黨產會與國民黨的二次協商是去年一月期間，透過立院國民黨團、立委曾銘宗牽線促成，由她本人、黨產會委員孫斌和國民黨行管會主委邱大展等人展開協商，但談了之後才知，對方根本未獲國民黨主席吳敦義的授權。

施錦芳提及，針對中投、欣裕台兩黨營事業不當黨產，黨產會早下處分須收歸國有，國民黨協商卻主張要設立基金捐做公益，加上協商代表沒得到黨中央承諾，那次協商也沒有代表性。

施錦芳說，黨產會當時主張扣除國民黨積欠的黨工退休金、資遣費後，其餘黨產全部收歸國有。但國民黨代表主張黨產要自己捐做公益，黨產會不可能同意，雙方沒有交集，最後沒有談成。

黨產會強調，樂見國民黨願意重啟協商，若新主席對過去兩次黨產協商過程不清楚，黨產會願意派人去說明背景，以利後續協商。

國民黨主席江啟臣昨宣布「黨產歸零」決心，將和黨產會重啟協商。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法