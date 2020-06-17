北漂返鄉 高雄勞工局坦承只有14人

高市勞工局去年成立「北漂返鄉就業服務台」，替想返鄉的民眾媒合就業機會。（資料照，勞工局提供）

2020-06-17 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜在市長選舉前提出的北漂返鄉，打動許多北漂族的心，但實際成效如何？民進黨議員陳致中昨天下午質詢勞工局，答案竟只有十四人返鄉！

高雄市議會昨天下午進行社政部門質詢，陳致中詢問勞工局說：「北漂返鄉服務就業，有沒有說到做到？實際數據如何？」

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北漂服務台 去年9月設立

代理局長的高雄市勞工局副局長陳石圍指出，北漂回高雄工作，除青年局外，勞工局於（去年）九月十八日設立北漂專業服務台，截至六月十四日，共服務五十六人次，其中返鄉十四人；勞工局去年也辦理北漂徵才，未來將持續列為重點工作。

勞工局坦言 還有很多要努力

陳致中聽了愣了一下，再次確認說「過去一年半來，鼓勵高雄子弟返鄉十四人？」陳石圍答說「對！」陳致中問說：「你覺得這樣滿意嗎？」陳石圍回說「當然不滿意，還是有很多努力地方！」

陳致中表示，北漂返鄉是重點業務，也是韓前市長主推的政績，勞工局經過一年半的努力，只有達到十四人次，如何對市民交代？他也說「如果沒有足夠的誘因、環境條件，北漂子弟也不願回來，勞工局要加倍努力，急起直追！」

陳石圍表示，內部有在討論，除現行做法，也希望跨單位合作，例如經發局加快產業轉型，另外找一些高階工作機會，讓北漂青年願意回來。但他也坦承「其實年輕人願不願意回來，最主要是高雄的勞動條件、機會。」

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