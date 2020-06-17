高雄大林蒲遷村計畫草案 8月底完成

立委賴瑞隆昨天邀集中央及高市府相關單位討論，敲定8月底前完成大林蒲遷村計畫書草案。（記者洪臣宏翻攝）

2020-06-17 05:30:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲遷村計畫書有譜了，立委賴瑞隆昨天邀集經濟部、高市府討論大林蒲遷村計畫書進度，敲定八月底完成遷村計畫書草案，並將由新選出的高雄市長批核，送交經濟部審議，原訂本月廿一日經濟部長沈榮津與居民的遷村座談會，則延期至九月與新市長一起出席。

新市長批核後 送經濟部審議

政府原訂六月份完成遷村計畫書草案，由經濟部長、高雄市長出席向大林蒲居民說明，卻延宕迄今，居民反對在看到計畫書前，舉行包括環評等任何說明會。

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高市府都發局代理局長蘇俊傑表示，大林蒲遷村計畫書正委外進行，遷村計畫涉及高雄市政府多局處單位業務，遷村計畫書草案將於八月底完成，送請市長批核後將送交經濟部審議，遷村專案辦公室也將與經濟部共同合作，加速各項工作期程。

經濟部收到後 兩週內完成審議

經濟部工業局副組長曾琡芬說，經濟部上週已和高雄市政府簽約，大林蒲遷村計畫後續相關規劃、執行作業，交由高雄市政府辦理，經濟部收到遷村計畫書草案後，預計兩週內完成審議，未來也將兩週一次和高市府召開專案會議，研議執行遷村計畫分工細節。

賴瑞隆說，大林蒲遷村工作細項繁雜且溝通事項眾多，中央、地方應加強與鄉親溝通，最優先的目的是給鄉親更好的環境，不要讓遷村後的園區計畫模糊焦點。

沈榮津南下座談 延至九月舉行

原訂本月廿一日經濟部長沈榮津南下大林蒲的座談會延期，賴瑞隆說，將於九月中邀請經濟部長、高雄市長率相關單位與會，傾聽民意後進行檢討修正，最晚明年初完成遷村計畫書。

大林蒲遷村計畫書草案將於八月底完成。 （記者洪臣宏翻攝）

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