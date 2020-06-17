高市長補選╱國民黨今通過徵召辦法 授權江啟臣核定人選

國民黨將在今天中常會通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣核定高雄市長補選徵召人選。（資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者施曉光、王榮祥、陳文嬋／綜合報導〕高雄市長補選將於廿日至廿四日辦理候選人登記，國民黨將在今天中常會通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣核定高雄市長補選徵召人選，並先行交付政黨推薦書給該位參選人，以便廿日起選擇良辰吉時辦理候選人登記，徵召名單將在事後提交廿四日中常會追認；同時，為了幫參選人造勢，當天中常會也將移師高雄舉行。

國民黨內表態參選者包括高雄市議員李雅靜、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，高市議員黃紹庭、蔡金晏都表示審慎評估、積極面對。而多次被外界點名的不分區立委吳怡玎，是否接受徵召參選的態度已轉為開放，中常會今將先通過徵召辦法，確定人選待高層拍板。

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蔡金晏昨表示，目前被點名及主動表態的幾位中生代民代，其實條件都很優，且大家展現的「不懼戰」態勢，對補選戰役很重要。蔡強調，自己對參加市長補選願審慎評估，但一切仍需尊重黨中央，後續只要黨中央確定人選，一定全力支持。

對於行政院副院長陳其邁將辭官投入高雄市長補選，並稱自己不會「呷碗內、看碗外」，國民黨文傳會主委王育敏表示，大家老早就已經知道這個情況，當初推動罷韓，就是為了幫陳其邁量身打造，因此陳的表態沒有意外，只是預告今天正式投入高雄市長補選，陳其邁不用把話說得那麼好聽，因為路早就已經鋪好，當然就沒有「呷碗內、看碗外」的問題。

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