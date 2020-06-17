為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高市長補選╱國民黨今通過徵召辦法 授權江啟臣核定人選

國民黨將在今天中常會通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣核定高雄市長補選徵召人選。（資料照）

國民黨將在今天中常會通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣核定高雄市長補選徵召人選。（資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者施曉光、王榮祥、陳文嬋／綜合報導〕高雄市長補選將於廿日至廿四日辦理候選人登記，國民黨將在今天中常會通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣核定高雄市長補選徵召人選，並先行交付政黨推薦書給該位參選人，以便廿日起選擇良辰吉時辦理候選人登記，徵召名單將在事後提交廿四日中常會追認；同時，為了幫參選人造勢，當天中常會也將移師高雄舉行。

國民黨內表態參選者包括高雄市議員李雅靜、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，高市議員黃紹庭、蔡金晏都表示審慎評估、積極面對。而多次被外界點名的不分區立委吳怡玎，是否接受徵召參選的態度已轉為開放，中常會今將先通過徵召辦法，確定人選待高層拍板。

蔡金晏昨表示，目前被點名及主動表態的幾位中生代民代，其實條件都很優，且大家展現的「不懼戰」態勢，對補選戰役很重要。蔡強調，自己對參加市長補選願審慎評估，但一切仍需尊重黨中央，後續只要黨中央確定人選，一定全力支持。

對於行政院副院長陳其邁將辭官投入高雄市長補選，並稱自己不會「呷碗內、看碗外」，國民黨文傳會主委王育敏表示，大家老早就已經知道這個情況，當初推動罷韓，就是為了幫陳其邁量身打造，因此陳的表態沒有意外，只是預告今天正式投入高雄市長補選，陳其邁不用把話說得那麼好聽，因為路早就已經鋪好，當然就沒有「呷碗內、看碗外」的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-16 06:48

捍衛「民主台灣」！ 美防長提2大挑戰威脅印太區域 影片

2020-06-16 07:05

陳亭妃開車在台中公墓迷路 脫身後想謝一位暗夜騎士..

2020-06-16 09:11

賴品妤歪頭比貓爪和小英合照 網讚：想看貓英統領一起比手勢

2020-06-16 18:59

收爛攤？高雄「振興購物嘉年華」委外標案喊停

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播