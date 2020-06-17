《氣爆民間捐款運用》 監院糾正高市府 8監委提不同意見

高雄氣爆民間捐款運用，事隔多年，市府昨遭監察院糾正，不過有八位監委提出不同意見。圖為當年氣爆情形。（資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者謝君臨、王榮祥／綜合報導〕高雄市於二○一四年七月卅一日發生石化管線大規模氣爆，造成慘重傷亡及重大財損，「馬系」監委李月德等五人調查後，認定高雄市政府處理氣爆災害事件救災事宜，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且迄未釐清收受捐款的相對應收據等情事，均有疏失，監察院通過調查報告，糾正高市府。

蔡崇義認為市府處置並無不當

對此，「英系」監委蔡崇義等八人提出不同意見書，認為高市府當時的處置並無不當，甚至細閱整份調查報告，處處可窺見各主管機關對善款處置再三肯定。此外，同為「馬系」監委林雅鋒，也針對調查報告中的律師費用提出不同意見。

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市府：已經數波調查 並無不法

高市府指出，氣爆善款使用已歷經市府內部政風、外部審計、檢調、監察院等數波調查，並無不法，外界輿論的臆測及誤導應就此終結，盼有機會積極向監察委員說明。

監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯調查，氣爆後高市府發起勸募計畫募集善款，募款金額高達四十五億六六三○萬九○一七元，該府設立氣爆捐款專戶、訂定氣爆捐款管理作業要點、成立氣爆捐款專戶管理會，以管理捐款。

調查認為，捐款中未指定用途共四十億餘元，高市府勞工局、消防局均以捐款購置平時執行業務所需設備；該府文化局則將捐款用作「氣爆紀念裝置藝術」設施維護費用，顯與災害無直接關聯。

另，調查認為，高市府替受災戶委任律師提起民事訴訟求償，但即使求償金額僅數百元，仍以每案一萬元委任律師，於一審判決後，對求償金額未達八千元者，再以約八千元的律師酬金提起上訴，妥適性遭質疑。

對此，監委蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐、林雅鋒提出不同意見；針對律師費用部分，蔡等人指出，善款律師費因人數眾多，乃用統標，事實也證明，得標費用較律師個案訴訟價錢低廉甚多，律師公會及法務部都表肯定，對災民集體訴訟當然有利。

就調查程序部分，蔡崇義等人認為，善款基金會是以民間代表為主，政府功能為輔，此民間組織監院是否適宜介入調查，已有疑義；況本案先前調查均無不法，且基金會有自主使用權，監院實無主觀逕行認為不當。

前氣爆罹難者自救會長陳冠榮則質疑監委調查只問顏色、不問蒼生，最後一刻還在政治鬥爭。

高市議會國民黨團總召曾俊傑則認為，如果有違法疏失，就應該依法嚴辦，針對監察院糾正內容，不排除在總質詢時要求高市府相關局處說明。

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