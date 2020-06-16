恢復8點晨會 楊明州：36年來都這樣

高雄市代理市長楊明州，昨天8點開晨會，強調「公務員36年都這樣」。（記者葛祐豪攝）

2020-06-16 05:30:00

〔記者葛祐豪、方志賢／綜合報導〕高雄市代理市長楊明州走馬上任，昨天首度在上午八點開晨會，他還提早廿分鐘抵達市府，對於為何恢復八點開晨會？他強調「公務員卅六年來都是這樣！」

楊勉勵市府團隊 專心市政即可

昨天出席晨會的局處包括經發局、法制局、教育局、新聞局、衛生局等，楊明州也勉勵市府團隊，大家都是文官，兩個月代理期間，做事千萬不要有政治意識形態，不要有政治動作，專心處理市政即可。

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上週六剛宣誓就職的楊明州，昨天上午七點四十分，就出現在高市府四維行政中心上班，媒體問他說：「恢復八點開晨會，是不是要和韓國瑜有區別？」

楊：8點晨會 方便處理事務

楊明州表示：「八點開晨會，他公務員卅六年來都是這樣，八點以前到辦公室，是長期習慣！」

他說，八點上班開會有個好處，不會在開會前後無法處理事情，他舉例說，假如十點或九點半開會，開會前沒法處理事情，開會後又接近中午休息時間，也沒法處理事務。

另對於週日發布的廿八位代理局處首長，楊明州表示，韓前市長從文官體系提拔的政務官，具有文官任用資格者，有留任兩位，但其實他徵詢好幾位，有些人說另有生涯規劃，有些是要回去含飴弄孫，所以婉謝了。

楊明州昨也首度主持防疫會議，他會後表示，必須將「漢他病毒」等不利觀光的因素排除掉，展現高雄特色，以吸引國人來高雄觀光。

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