蔣萬安猛酸︰該辦釣魚台釣魚賽 陳其邁回嗆︰捍衛主權決心不變

國民黨立院黨團昨要求蔡總統與各政黨領袖登釣魚台宣示主權。（記者朱沛雄攝）

2020-06-16 05:30:00

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，立院國民黨團昨召開記者會表達強烈抗議，書記長蔣萬安火力全開，痛批蔡英文總統從「辣台妹」變「軟骨妹」，並酸行政院副院長陳其邁應主辦釣魚台釣魚大賽，他會第一個報名，「我嗆你不敢！」

行政院副院長陳其邁受訪回應說，對於捍衛台灣主權的決心沒有任何改變，政府的執法或保護漁民，都是每天在做的工作，要透過外交協商，那也必須是實質的；國會與行政院能有一致立場，這樣是比較好的方式。

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對於日本沖繩縣石垣市議會的作法，國民黨昨召開記者會表達強烈抗議，蔣萬安並表示，釣魚台是中華民國領土，寸土不讓，毫無妥協空間，但民進黨政府上下無具體作為，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，不敢得罪「大哥哥」，蔡總統從「辣台妹」變「軟骨妹」。

蔣萬安表示，二○一二年，日本預計將釣魚台國有化，民進黨要求馬政府強力回擊，時任民進黨立委的陳其邁還說應去釣魚台辦釣魚大賽，現在他要求陳其邁應主辦釣魚台釣魚大賽，他會第一個報名，「我嗆你不敢」。

與會的宜蘭縣副縣長林建榮表示，對於日本準備將釣魚台更名，宜蘭縣政府明確表達反對意見，如果更名對漁民的漁權有影響，縣政府一定會堅決捍衛漁權。

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