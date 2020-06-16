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首頁　>　政治

四年培養2000名全英語教育師資

（資料照）

（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者黃以敬、謝君臨／台北報導〕蔡英文總統昨要求加速推動「雙語國家政策」。針對二○三○年成為雙語國家的政策目標，教育部表示，目前逐步推動開放中小學英語課採全英語授課，以及部分領域或學科採英語授課，並將推動高職以英語教授專業群科實用英語。針對所需外語師資，教育部擬定全英語師資培育計畫，預計四年內培養兩千位全英語教育師資、八年要增為三千人。

蔡總統期許民進黨立委儘速修訂「雙語國家政策」相關法案，並協助教育部研擬配套。不過，民進黨立委黃國書坦言，針對法規鬆綁，目前雖有願景、目標，但尚無具體的作為及實施期程，立院現無相關修正草案，仍待行政部門盤點後，雙方才能就修法內容進行溝通。

雙語學校設立、外師聘用擬鬆綁

針對法規鬆綁部分，行政院曾檢討包括現行《幼兒園教保服務實施準則》，規定「不得採全日、半日或分科之外語教學」；《就業服務法》規定幼兒園「不得聘用外籍教師」等條文都需解禁。教育部則表示，更將加速鬆綁「國民教育法」、「高級中等教育法」，擴大開放中小學可廣設「雙語學校」；也將修改私立學校教育法，開放外僑學校可招收本國學生，並將推動大專雙聯學制等。相關法案均在著手進行修訂，將加速修法作業。

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