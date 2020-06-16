推動雙語 蔡︰修國教法列優先法案

政府推動「雙語國家」政策，以強化英語教育為主，並以二○三○年打造台灣成雙語國家為最終願景。 （資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕蔡英文總統昨與民進黨立委茶敘，主動提及「雙語國家政策」議題；據轉述，總統認為該政策能提高台灣國際競爭力，務必加速推動，盼立法院下會期將「國民教育法」等修正草案及相關配套列為優先法案，儘速修法。

2030年成為雙語國家為目標

行政院推動「雙語國家」政策，並於二○一八年十二月六日行政院院會通過由國發會所提「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，以強化英語教育為目標，並以二○三○年打造台灣成雙語國家為最終願景。

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蔡總統於本月八日起，分批與民進黨立委茶敘，第四梯次昨登場，與會者主要為立院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會的委員；據了解，本次茶敘議題之一就是「雙語國家政策」。

民進黨立委吳思瑤表示，總統特別關心「雙語國家政策」的相關配套與修法，認為要加速推動，強調該政策具有提高台灣國際競爭力的重要功能，也是她任內很重要的政策，希望教育及文化委員會委員儘速修法，並協助教育部研擬配套。

民進黨立委張廖萬堅指出，總統主動提及曾致電教育部長潘文忠，詢問推動的狀況與進度，部長說之前因選舉而暫緩，避免政策討論不夠完整就宣佈，可能引起更大的爭議。

張廖萬堅說，總統認為雙語教育很重要，比如台灣對外有重要的國防合約，要去談武器採購事宜，如果律師語言能力不好那怎麼辦，因此她要求國防部訓練法律人才，且要會講英文、了解國際事務、能夠看得懂英文雜誌和國際期刊，這樣才有辦法去談。

民進黨立委黃國書表示，總統希望立委把「雙語國家政策」列為立院下會期教育及文化委員會的政策重點，此涉及非常多的教育法規要鬆綁，總統也請委員會的政策小組能夠會同教育部進行盤點，到底有哪些政策要修正，包括國民教育法、高級中等教育法、私校法、幼保相關實施準則等。

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