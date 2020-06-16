投入高市長補選》 陳其邁：做了決定 就專心做好

行政院副院長陳其邁（中）昨參訪台灣人工智慧實驗室，針對高雄市長補選議題，陳其邁受訪強調應儘快讓高雄市政重開機。（記者羅沛德攝）

2020-06-16 05:30:00

〔記者陳鈺馥、姚岳宏／台北報導〕民進黨中常會明日將徵召提名行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，正式啟動選戰模式。據透露，陳其邁將在黨中央宣布參選，並於當天辭官展現義無反顧的參選決心。

高雄市長補選八月十五日投票，六月二十至二十四日受理參選人登記。陳其邁近日已開始勤走高雄基層，今日也將重回母校高雄中學參加學生畢業典禮，正式宣布參選後也將成立競選總部。

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今參加母校雄中畢典

對於本月十七日是否辭副閣揆參選市長？陳其邁昨日參訪「台灣人工智慧實驗室」受訪時，賣關子表示，「假如我做了任何決定，我一定專心全力展現決心，下一階段要做的把它做好！」

不太認識吳怡玎

面對國民黨可能派出女立委吳怡玎出戰，陳其邁指出，吳是剛當選的國民黨不分區立委，坦白講，他不太認識。他希望國民黨透過民主機制推出人選，並符合兩個條件，第一、熱愛高雄。第二、熟悉高雄，面對市政知道該怎麼做。至於要提什麼人選，就尊重國民黨的想法。

這次補選的選舉主軸是「有市長、會做事」？陳其邁回應，「有政府、會做事」是他在行政院工作時，和蘇貞昌院長及行政團隊努力的目標。陳其邁形容，大家知道蘇院長綽號是「衝衝衝」，自己綽號是「緊緊緊」，在蘇院長領導下，行政院團隊一天當兩天用，做出施政成績讓人民有感。

他談及高雄這一年多紛擾非常多，人民望治心切，希望未來新市長產生後，能夠施政讓人民有感，盡快讓整個市政重開機，盡速推動招商引資、捷運路網興建，解決年輕人就業問題，這是任何市長上任最優先要解決的重大問題。

被問到外傳經濟部長沈榮津接行政院副院長的呼聲最高，陳其邁分享，他在防疫期間為了口罩生產，常常深夜才聯絡沈，沈是史上最強歐吉桑，到深夜一、兩點還沒睡覺，「我真的很佩服他」。

陳其邁認為，副院長人選須能與總統、行政院長充分合作，相信蘇院長一定會指定一個最有執行力、最有魄力，且能夠密切配合的副院長人選。

蘇貞昌昨受訪時很肯定陳其邁，表示他這一年多在內閣幫忙很大，功不可沒。若陳其邁請辭副閣揆，蘇心中有無屬意人選？蘇揆回應，沈榮津、衛福部長陳時中、內閣每個人表現都很好，不過陳都還沒提請辭，現在聊這些（選副閣揆），對他不好意思。

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