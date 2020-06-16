韓粉鎖定罷免 黃捷嗆沒那麼簡單

市議員陳致中（右）與黃捷討論被韓粉嗆罷的理由。（記者王榮祥攝）

2020-06-16 05:30:00

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜被近九十四萬票罷免後，韓粉憤恨難消，進行「報復式罷免」，但又自創「複製式罷免」一詞，否認是報復，據了解，第一波已鎖定多名高雄市議員，陸續進行罷免連署。

去年在議會「翻白眼」、讓韓國瑜跳針連回「高雄要發大財！」的時力議員黃捷，被韓粉列為首要罷免的高雄市議員，發起罷免黃捷的「鳳山清『捷』大隊」從六月八日重啟連署以來，號稱數量已突破一萬六千份，將正式向中選會提出罷免申請。黃捷則提醒，鳳山的「鳳」沒那麼好寫，推動罷免真的很不簡單。

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針對被冠上「報復式罷免」，韓粉直播主不平的說：「為何罷免韓國瑜是光復高雄，我們卻是報復？」因此定調這場罷免叫「複製式罷免」。

陳致中：堅定罷韓不後悔

挺韓五虎將之一的「杏仁哥」則鼓動罷免前鎮小港區的民進黨議員陳致中，對此，陳致中發聲明說：「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，更不會改變，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。」

另外被點名的還有民進黨議員高閔琳、康裕成、民進黨立委李昆澤，還嗆說：「就是罷爽的！」

對於韓粉的情緒性發洩，國民黨的做法是不禁止也不推動，強調是民間自發性發起。

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