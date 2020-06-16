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高雄市長補選 民進黨議員：高雄人自己決定

高市議會民進黨團砲轟天龍系藍委。 （記者王榮祥翻攝）

高市議會民進黨團砲轟天龍系藍委。 （記者王榮祥翻攝）

2020-06-16 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕市議會民進黨團昨砲轟國民黨立院黨團，直言天龍系藍委根本忽視高雄聲音，綠營也為藍營在地民代抱屈，鼓勵在地國民黨議員要選就要有魄力，但記得先辭職，免得跟前市長韓國瑜一樣。

嗆藍外地民代 對高雄說三道四

議會民進黨團昨由林智鴻、黃文益、郭建盟、陳致中、黃文志、鄭孟洳、黃秋媖、江瑞鴻、張漢忠等議員，以「高雄的事由高雄人自己來決定」為主題，回嗆國民黨外地民代昨天對高雄說三道四。

指是藍營高層讓高雄沒有聲音

綠營指出，看到天龍系藍委在台北說，這場高雄市長補選不能只有一種聲音，但從歷史看來，是藍營高層讓高雄完全沒有聲音。

針對藍委嗆說至少要來高雄五次，綠營強調高雄非常歡迎觀光旅遊消費，但不希望帶著恨意來踐踏高雄。

提醒參加補選 勿帶職打選戰

綠營也提醒有意參與高雄市長補選的國民黨在地議員們，要選就要有魄力，該辭就辭，不然就是第二個韓國瑜，建議若要競選高雄市長，請不要帶職打選戰，讓國民黨過去傳統惡質的選風再現，要選就來點正常的，一場君子之爭。

綠營呼籲國民黨應派出最強候選人，各黨派也是一樣，只有這樣才能代表國民黨重視高雄，如果連高雄市長補選這麼重要的選戰，國民黨都可以在內部討論、沒有去溝通，覺得這樣就可以來決定人選，那真是對不起高雄人。

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