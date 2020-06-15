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中國軍機頻擾我西南空域 學者︰想掌控戰略「大三角」

（法新社檔案照）

（法新社檔案照）

2020-06-15 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍機艦活動不斷，已對我國國防造成壓力。根據我國軍方所揭露資訊，中共軍機今年九次擾台紀錄之中，至少有五次在我國西南空域活動。學者認為，共機在我國西南外圍空域活動，可牽制我部署於南台灣軍機、軍艦，甚至模擬切斷我國空中、海上生命線，相關動態值得密切關注。

中共今年已九度派軍機擾我外圍空域，其中至少有五次在我國西南空域活動。其戰機先是在二月十日於澎湖西南空域踰越台海中線；隨後，多機種編隊在三月十六日罕見地於我國西南空域夜航訓練；另今年五月八日、六月九日、六月十二日，也有共機擾我西南外圍空域的紀錄。

值得注意的是，美國一架C-40A運輸機在今年六月九日向我國申請空域，取道台灣西部領空飛行，中共隨即派遣多架蘇愷-30戰機出沒於我國西南空域，美、中軍機動態引發關注。

對於台海周遭情形與中共軍機動態，國防部昨重申，對台海周邊相關軍事動態，均能運用聯合情監偵作為，嚴密掌握應處，維護領土主權，確保國家安全。

台灣智庫諮詢委員董立文說，中共軍機今年多次襲擾我國西南空域，顯見是在牽制我國部署於高雄左營的軍艦及台灣南部的空軍兵力，模擬切斷我國南方的交通「生命線」，值得密切觀察。

董進一步指出，如站在美國角度，台灣、南海及南太平洋諸國，剛好形成戰略「大三角」，也是美軍在二戰太平洋戰爭反攻、台海飛彈危機馳援與取道之處，這也是中共欲對上述區域進一步掌握並予以牽制的戰略考量。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩則認為，中國可能是藉由軍機活動測試我國反應、指管能力及觀通系統涵蓋範圍等，同時對我國和美國進行壓力測試。

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