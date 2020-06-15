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推動修憲廢考、監院 立委︰盼立院行使同意權 是最後一次

製表：記者謝君臨

製表：記者謝君臨

2020-06-15 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院預計成立修憲委員會，處理公民權下修至十八歲等議題。長久以來，廢除考試院、監察院，回歸三權分立，一直是民進黨的主張。本次民進黨立委陳亭妃、吳思瑤也分別提出廢考、監兩院的修憲提案，陳亭妃更直言，「當然希望這是立院最後一次行使考、監委員的同意權」；吳思瑤則說，盼於委員會中進行不設前提的對話。

廢除考、監兩院是民進黨長期以來的政治改革訴求。二○一四年六月，民進黨針對立法院臨時會舉行政策擴大會議，主張在臨時會要求成立修憲委員會，推動修憲廢除考、監兩院；蔡英文競選二○一六年總統時，「廢除監察院、落實單一國會」即列為其重要政見之一。

落實民進黨長久以來訴求

但民進黨二○一六年重返執政迄今，仍持續提名考、監人事，廢考監的修憲工程遲無進展，而立院預計六月底召開臨時會，也將行使考、監人事同意權。

陳亭妃昨受訪時直言：「當然是希望這次的試委、監委是我們最後一次來行使同意權。」她認為，廢除考、監其實也反映台灣多數民眾的看法，因為考試院、監察院的職權，可以分別整併至行政權、立法權，考、監的存在會造成權責劃分不清、疊床架屋等情況，希望本次修憲能有效凝聚共識。

吳思瑤則說，提案除了落實民進黨長久以來的主張之外，也讓政府運作能夠更有效能，但是不必然與這屆試委、監委的任期作時程上的連結，因為在尚未修憲、建立新制之前，對於憲法賦予總統提名及被提名人的責任和功能，都應給予他們在憲政秩序上的尊重。

也因此，吳思瑤表示，總統提名、立院行使同意權，這是眼前的工作，既然要成立修憲委員會，就是去討論它，制訂方向之後的時程怎麼安排，就依修憲結果處理。她說，民進黨過去的主張是廢考、監，不過，很多制度有其不同的時代背景，這部分希望能公開討論，進行不設前提的對話。

陳亭妃提出「中華民國憲法增修條文部分條文修正草案」，指我國採「三民主義、五權憲法」的理論政體，單獨將考試權與監察權抽離的設計，恐有擾亂行政權在人事任用上及剝奪立法權在監察上的權力，致使我國憲政體制異於其他民主國家、形成重疊及怪異的現象。

吳思瑤也提案指出，監察院今年度預算逾七億八千多萬元，人員維持費用達六億六千多萬元，其中正副院長及監委待遇一年更高達七千萬元；廢除監察、考試兩院，將其所掌職務回歸立法權與行政權，還可達中央政府節省公帑、組織精簡之目標。

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