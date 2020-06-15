數位外交 增強台灣國際能見度

前副總統陳建仁日前獲邀以視訊方式，參與英國國會衛生委員會聽證會，分享台灣抗疫經驗。（資料照，外交部提供）

2020-06-15 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情使許多國際會議暫停，不過，前副總統陳建仁、外交部長吳釗燮和行政院政委唐鳳等政府高層，數月來透過視訊連線方式與國外交流超過二十場次。蔡英文總統本週也將以錄影方式出席哥本哈根民主高峰會，分享台灣防疫成果及民主經驗，反映我國利用數位方式增加國際能見度的努力。

我國外交處境特殊，高層政要訪問範圍長期限於友邦，若得造訪非友邦國家，也往往是秘密出訪或是行事極盡低調。今年在武漢肺炎疫情擴散全球之後，國際航班劇烈減班、許多國際會議亦暫停辦理實體會議。不過，台灣政要和專家透過數位方式參與國際會議和各國研討會的頻率大大增加，層級也提高到元首出席。

請繼續往下閱讀...

蔡總統十九日將以錄影方式參與「哥本哈根民主高峰會」，就「在疫情中捍衛民主」發表演講，並與美國國務卿龐皮歐、歐盟執委會副主席喬洛瓦、北約副秘書長傑瓦納等人隔空同台。

蔡英文去年三月訪問友邦過境夏威夷時，以視訊和華府美國智庫傳統基金會連線發表演說，美國參議員賈德納、眾議員游賀等美國政要亦參與出席。接著在四月，蔡再應華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）、布魯金斯研究院及威爾遜國際學人中心邀請，首度在總統府連線美國政學界人士，針對台美關係及區域安全情勢交換意見。

今年疫情爆發後，甫卸任的前副總統陳建仁六月初首次應邀出席英國國會下議院衛生委員會聽證會，分享台灣追蹤疫情經驗。陳建仁也參與美國史丹福大學胡佛研究所線上研討會和約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院視訊會議。

立委︰台灣新外交型態 中國無從打壓

根據外交部統計，自三月下旬至今，視訊會議與專訪已超過二十場次，例如行政院副院長陳其邁與CSIS召開視訊會議；唐鳳與加拿大智庫Macdonald-Laurier Institute、德國沃達豐研究所、民主聯盟基金會線上互動；吳釗燮在華府智庫哈德遜研究所線上研討會發表演說等。

民進黨立委羅致政表示，我們重要官員出訪常受政治打壓，視訊是不錯的創新外交型態，中國沒有正當性的打壓更不易推動，台灣能透過這個較新模式和其他國家面對面溝通，更是表達我方立場的機會。

民進黨立委何志偉曾在質詢中要求外交部加強接洽數位溝通。何昨表示，台灣防疫表現獲世界普遍認同，視訊交流是敲門磚，友情互動後，「後續的實質合作才是真正要做到的」，他也預告，之後還會有越來越多類似會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法