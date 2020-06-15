冷眼集》健保改革等待政治家

陳時中部長在領導全民防疫成功後，曾經透露下一個重點是改革健保。（資料照）

2020-06-15 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

數位時代，政治領袖利用社交軟體提出政策意見，最知名的當屬美國總統川普，他不時在推特上即興式的發表各種「川式語言」，不只美國人，全球都得關切，有人說他是「推特治國」。在台灣，最近一起引起大家注意的類似事件，則是蔡總統在臉書上自揭：關於健保自付差額醫材上限的事情，她已經請蘇貞昌院長特別注意這件事，並再與衛福部陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。按照事後的發展，陳部長果然在第二天踩了煞車，稱臉書扮演了下令與強調的功能，應不為過。

蔡總統透過臉書發布指令，之所以造成討論，主要有幾個原因，一是自蘇貞昌院長二○一九年接掌閣揆以來，蔡總統已經很少就外交、國防、兩岸以外的事務，表達過多的意見，這次的醫材問題顯然是非常內政的範疇，竟驚動到了國家元首；其次是蔡總統上週五早上業已循行政體系交代了蘇院長，但仍在近午時分經由臉書對外公開，箇中的考慮讓人好奇，未來又是否會形成慣例？三是健保自付差額醫材上限的決策過程與利弊影響究竟如何？納稅人兼消費者的大眾，當然不能置身事外，需要做到起碼的公民參與。

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基本上，台灣的幅員不大，民選總統直接負有選民責任，其就重大政務採取即時反應，即使是「臉書治國」，只要分歧的各方，經此介入，都同意持續對話，並無甚可議之處。這次風波比較讓人疑惑的是：健保署九日公告八類、三五二項醫材，訂定健保給付比例及民眾自付差額上限，並稱八月一日上路；這紙命令，在整個健保制度的改革中，是治標還是治本？在政府施政中，其優先順位如何？

由於陳時中部長在領導全民防疫成功後，曾經透露下一個重點是改革健保，則政府是否已經開始著手健保可長可久的準備藍圖？或者毫無腹案規劃，只想「共業」式的提高健保費率，大家多多繳錢，暫時拖延燃眉之急就罷？相較之下，八類醫材訂出自付上限一事，恐怕是典型的文官產物，見樹思維。健保這片林子，比起小枝小節，更值得執政當局未來以全般的眼界，通盤檢討與優化。

講到健保的永續，其敏感複雜的程度，幾乎會讓所有的從政者認知是馬蜂窩，避之唯恐不及，但是經過武漢肺炎一役，明明就證實健保制度是台灣的資產，豈可一代換一代，迴避去解除它的痼疾。

若把台灣近七十年的出生數與死亡數攤開來，就會發現健保其實比勞保所面臨的挑戰更為險峻。台灣的人口大約是從一九五一年到一九八五年間快速地增長，這個族群今年的年齡是六十九歲至三十六歲，過去二十餘年大致擔負了健保的免於匱乏。以就業繳交健保的年齡是二十五歲開始到六十五歲退休，平均壽命七十五歲而言，生命最後五年使用健保資源比例九十％估算，二○一一年，也就是民國一○○年起，少子化問題嚴重來襲，繳費人口快速遞減，而當年的嬰兒潮世代也逐步進入老年期，醫療需求隨之大增，過去由兩人扶養一個老人，將轉移為一人扶養二個老人，照理健保保費應增加四倍才夠支付。勞保尚可以控制延後退休來緩解，健保的問題卻無法叫人暫緩生病來調控。這還不包括由於醫學的發展與進步，所必定產生醫療費用增加的另一「難題」。

如果誠懇面對以上的結構危機，不把問題推給年輕世代去承接崩盤的後果，肯定會確認調高費率真的太「輕鬆」。這代人必須自省「吃到飽」的心態是否健康？如果不想掏空子孫的口袋，就要從這一代開始便直球對決。可行的辦法多的是，是否保大不保小？是否除昂貴藥品之外，提高門診藥物自付及住院自負額比例？等等。此種「艱難」，才配稱改革。我們等待政治家的出現。

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