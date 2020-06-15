高市長補選誰披戰袍？ 黃紹庭：審慎評估積極面對 吳怡玎：誰說我不參加

國民黨不分區立委吳怡玎。（記者陳志曲攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者王榮祥、林良昇／綜合報導〕距離八月十五日高雄市長補選僅剩六十天，國民黨人選仍未確定。繼高雄市議員李雅靜前天表態願意參選後，高雄科大助理研究員曾尹儷昨宣布，願代表國民黨參加補選；身兼國民黨中常委的高市議員黃紹庭則表示審慎評估、積極面對。外傳已拒絕徵召的不分區立委吳怡玎昨表示，「誰說我不參加的？」強調最重要的是團結，不管推出的人選是誰，都全力支持。

曾輔選黃俊英、楊秋興的曾尹儷昨正式宣達參選理念。她指出，近日觀察高雄市民罷韓後氛圍，感受到國民黨、韓團隊和基層完全脫節，聽不到基層聲音，太過輕忽罷韓案可能帶來的衝擊，所以願代表國民黨參加高雄市長補選，盡一份心力。

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常代表藍營上節目的高市議員黃紹庭，也被視為國民黨市長補選的熱門人選。昨天他也鬆口指出，願審慎評估、積極面對。

被黨中央鎖定參選的吳怡玎，昨也現身黨中央，對於是否承擔補選重任？吳怡玎僅說，國民黨在高雄不缺優秀人才，重要的是團結勝利及高雄人民的福利，不管推出的人選是誰，都會全力支持，自己的意願不重要。

對於媒體追問為什麼不參加補選？吳怡玎卻反問：「誰跟你說我不參加的？」她強調，在黨中央或地方黨部做任何決定之前，她不想表達任何個人意見破壞團結，現在最重要的是團結。

對於外界評估要提「奇兵」的說法，吳怡玎表示，「奇兵」是突然出來的，但她好像被點名很久了﹔她的戶籍在高雄，抱持平常心。

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