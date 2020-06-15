江啟臣：高雄不能只有一黨獨大的聲音

多名國民黨民代昨共同舉行記者會，呼籲黨中央盡早推出高雄市長補選候選人，並表示補選期間將全力輔選。（記者陳志曲攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者林良昇、王榮祥、邱書昱／綜合報導〕國民黨民代昨發表共同聲明，力挺國民黨提名參加高雄市長補選，國民黨主席江啟臣昨晚強調，會輸就不提名絕非國民黨延續服務的做法，「國民黨一定戰」，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，提名的人選不是想著贏，而是想著不能輸。

藍營民代 串聯南下輔選

高雄市長補選在即，國民黨卻士氣低落，國民黨立委洪孟楷等藍營民代昨在黨中央發出共同聲明、信心喊話，強調國民黨應儘早推出補選候選人，參與聲明的民代將於補選期間，至少前往高雄五趟以上輔選，全力支持國民黨候選人。

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對此，江啟臣昨晚在臉書發文指出，確實許多人建議高雄市就不要提名了，反正不會贏。但他質疑，會輸就不提名？會輸就不敢戰？絕對不是國民黨延續服務的做法。

江啟臣強調，戰士沒有選擇戰場的權利，高雄市長補選，國民黨一定戰，一定把良好的執政成績延續，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，國民黨只有透過一次次真材實料、一步一腳印的服務成績，重拾民眾的信任。

江啟臣認為，國民黨已經全力尋找嘗試各種可能的選項，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，而是想著不能輸，以沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力去拚補選，低谷中才能看見希望。

侯：不怕輸才會贏

國民黨黨務人士表示，高雄市長補選僅剩兩個月，時間緊迫，國民黨會在本週三中常會通過提名辦法，定調直接徵召不初選，希望最快在本週五前就決定人選。

新北市長侯友宜昨天受訪表示，這次的選舉非常艱困，國民黨要匯集所有力量，重新贏得高雄市民的信賴，非常期待在地年輕、有創意、接地氣的人才勇敢迎戰，不要先想著會輸，更不要怕輸，這樣才會贏。

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