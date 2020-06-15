記取教訓 陳其邁：敗選後列20缺失檢討

行政院副院長陳其邁由立委趙天麟陪同，與多位民進黨籍高市議員座談，談談高雄的需要。（記者王榮祥攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨邀多位民進黨籍高市議員座談，他在會前透露，剛到行政院服務時，曾在電腦列了廿件做錯或沒做好的事，再一項一項解決。他也鬆口指出，假如高雄市長補選黨內程序完成後，希望有機會把心力奉獻給故鄉，高雄需要重開機，也期待對手能提名熱愛、熟悉高雄的候選人。

「希望有機會把心力奉獻給故鄉」

陳其邁昨與黨籍高市議員座談前接受聯訪。他表示，在二○一八年敗選後，內部做了很多檢討，剛到政院服務時，還曾在電腦上列了廿件做錯或做得不夠好的一些事情，然後一項一項設法解決。他認為，地方有任何問題，最怕就是放在那邊不解決，這樣會造成沉痾。

請繼續往下閱讀...

他表示，高雄面臨許多問題，包括中美貿易戰所帶來的國際產業供應鏈重組，如何加把勁招商引資，及捷運路網等重大建設，還有青年就業等，希望能夠慢慢築巢引鳳，吸引更多投資，讓更多年輕人到高雄能有一份收入好的工作，所以要透過最實際了解地方狀況的民代，探詢對高雄的未來有無想法、建議、該怎麼做。

與會議員指出，陳其邁與大家的座談內容，閒聊家常居多，會中提到社群、高雄建設等話題，也討論到近日國民黨攻擊陳其邁的火力升高，綠營在地議員將適度回擊。

陳其邁昨也受邀參加名嘴王瑞德在高雄駁二分送冰淇淋活動，吸引大批民眾排隊領取，身兼民進黨高雄市黨部主委的民進黨立委趙天麟及多位民進黨高市議員也到場相挺。

陳其邁被問到高雄市長補選黨內提名時指出，須尊重黨內程序，假如未來黨內程序完成後，「希望有機會把心力奉獻給故鄉」。

陳其邁強調尊重國民黨提名機制，但也期待對手能提名一個真的對高雄認識、有感情，能跟這塊土地一起打拚的好人選，高雄需要重開機，要加緊把市政做好，腳踏實地、招商引資，讓年輕人有機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法