《上任首個公開行程》楊明州視察抽水站 要求鹽埕不淹水

高市代理市長楊明州（右三）昨視察七賢抽水站，這也是他上任後第一個公開行程。 （記者王榮祥攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州上任後，昨立刻安排第一個公開行程，視察七賢抽水站，他聽完水利局簡報後直接詢問，下回與五月中相同情況下，鹽埕會不會再淹水？聽到水利局官員回復不會，楊明州說這樣就好。

允為居民爭取0522淹水補償

此外，針對地方議員與多位里長為居民爭取○五二二淹水補償，楊明州當場承諾，會交由相關單位積極檢討。

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楊明州前天宣誓就職高市代理市長，他在就職前後曾兩度提及，這兩個月內最重要工作就是防汛、防疫、防颱，昨天立刻有了動作，安排前往視察在五月中旬因機組故障導致鹽埕區淹水的七賢抽水站。

楊明州先聽完簡報，了解補強措施後做出幾點建議，並直接詢問水利局官員，若再碰到如同五月中旬相同情況的降雨，鹽埕區會不會再淹水？官員試圖再次說明對抽水站的補強內容，楊明州則強調只想知道「相同情況下、會不會再淹水」？官員回應「不會」，楊明州說這樣就好。

防汛防颱 目前首要工作

他也重申，防汛防颱是代理期間首要工作，務必做到萬無一失，並提醒除了抽水站設備操作，各滯洪池都需提高警覺，提前排空與強制抽排等措施要靈活操作。

相關局處原安排楊明州聽完簡報後，再到抽水站內巡查，但楊明州認為現在沒下雨，抽水站也沒運作，認為沒有必要，只不斷提醒水利局團隊要謹慎因應。他在聽取簡報過程中，還糾正一個字的使用方式，認為市府單位發布文字要精準，才不會被外界質疑，凸顯其卅多年工務背景的務實風格。

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