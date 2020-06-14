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遭吳斯懷批洩露軍機 王定宇嗆：法院見

國民黨立委吳斯懷（左圖）昨在臉書痛批民進黨立委王定宇（右圖）屢次洩露軍機，自己依職權索取公開資料卻被抹成「洩密」？王定宇反批是惡意指控、烏龍質詢，警告吳斯懷若不道歉就法院見。（資料照）

國民黨立委吳斯懷（左圖）昨在臉書痛批民進黨立委王定宇（右圖）屢次洩露軍機，自己依職權索取公開資料卻被抹成「洩密」？王定宇反批是惡意指控、烏龍質詢，警告吳斯懷若不道歉就法院見。（資料照）

2020-06-14 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕中科院十一日深夜在屏東九鵬基地及台東試射飛彈，民進黨立委王定宇隔天在臉書表示試射的是「天弓三型增程型飛彈」。國民黨立委吳斯懷昨在臉書痛批王屢次洩露軍機，自己依職權索取公開資料卻被抹成「洩密」？王定宇反批是惡意指控、烏龍質詢，警告吳斯懷若不道歉就法院見。

吳：王屢將國軍底牌曝光

吳斯懷說，軍事戰略、軍備研發、武器採購、重大演訓等，國防部常把話說得真真假假、虛虛實實，就是不想被敵人摸清底細，也能誤導敵人的判斷，王定宇卻屢次將國軍底牌攤在陽光下，是在炫耀自己有特殊消息來源？「把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光，是非常愚蠢的行為。」

吳斯懷盤點王定宇過去爭議，包含二○一八年七月外交國防委員會赴歐洲法國東部機密考察在臉書打卡、揭露敦睦艦隊十九天「額外航程」是訪問帛琉以外的重要機密任務，近日又在臉書公開中科院發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。

王：資訊未超越媒體報導

王定宇反批說，吳斯懷的指控證明，舔共、抱習近平大腿的人會自動喪失查證能力，飛彈試射的訊息在隔天上午九點多就有多家媒體披露，自己分享的資訊並未超越報導範圍，這樣隨意指控他人洩密是違法的，「抱習近平大腿本來就讓人看不起，現在又隨意指控別人，那就法院見，希望自重。」

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