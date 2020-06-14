反送中一週年 台灣跨海撐香港

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體昨在自由廣場舉辦晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動，香港知名作詞人林夕出席發言。（記者簡榮豐攝）

2020-06-14 05:30:00

在台港人：人道救援方案 不能太急

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕香港反送中抗爭屆滿一週年，北京對香港的管控更升高。由數十個關心香港的民間團體共同發起的「反送中一週年六一三晚會」昨在自由廣場登場。香港知名作詞家林夕說，不希望香港影響到台灣，強調修法或人道救援方案的安排，「多一些時間難道不好嗎？」銅鑼灣書店店長林榮基則表示，台灣政府認為可能有中國人假扮成港人來台的擔憂，他能理解，因此人道救援方案「要一步一步來、不能太急」。

林榮基、林夕籲給台灣政府「多一些時間」

「反送中一週年六一三晚會」昨晚在自由廣場展開，民眾參與熱烈，主辦單位在活動最後宣布參與人數達七千人，有多位挺港民運人士、在台港人出席，包括林榮基、林夕、中研院副研究員吳叡人、民進黨副秘書長林飛帆等。主辦單位提出四大訴求：一、法規透明，讓港人了解台灣救援方案；二、依法行政；三、避免犯罪；四、拒絕港警與中資入境。

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陸委會規劃的人道救援方案由於未在上週對外公布，部分關注香港議題的公民團體昨稍早也召開記者會，呼籲蔡政府應盡速落實援港承諾。

自由廣場六一三晚會 七千人挺港民運

陸委會則重申，蔡英文總統對於港人的關懷不變，依其指示所做的相關方案規劃已經大致完成，但隨著香港情勢的快速變化，對於「港版國安法」立法情形掌握，香港局勢發展及國際社會對香港後續反應與做法，政府需再適度精進完善照顧機制，做更完整細緻的安排，沒有外界疑慮及喊卡的問題。

林榮基昨受訪強調，台灣政府的擔憂，政府小心「我能理解」，不過，若港人在台停留時間過短，會沒時間思考往後的去路，希望政府能考慮延長港人來台時間，「起碼給一年時間」。林榮基說，港人尋求來台庇護，最多是沒錢投資移民的，從人道立場應給他們較多時間，往後當然可以慢慢審查。

林夕也認為，「這不是簡單的事，希望（港人）不要逼得太緊」，港澳條例要動「現在也不是時機」，因修法會牽涉到很多板塊移動，他不希望香港影響到台灣。林夕說，人道援助方案若多一些時間，「難道不會生出比較滴水不漏的方案嗎？」「有急在這一時嗎？」

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體昨在自由廣場舉辦晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者簡榮豐攝）

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