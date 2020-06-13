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敦睦艦染疫案 陳道輝、高嘉濱記過2次復職

國防部昨舉行記者會，由總督察長黃國明中將就敦睦支隊感染武漢肺炎事件，進行行政調查報告，並公布懲處名單。（記者叢昌瑾攝）

國防部昨舉行記者會，由總督察長黃國明中將就敦睦支隊感染武漢肺炎事件，進行行政調查報告，並公布懲處名單。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-13 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍敦睦艦隊四月發生群聚感染，國防部昨召開記者會公布調查結果；國防部表示，支隊返港後的聯合安檢從規劃到執行都有明顯缺失是發生主因，最高懲處層級至海軍司令劉志斌上將記過一次，共有十七人遭受懲處；疫情爆發後遭調職處分的前海軍艦指部指揮官高嘉濱中將和敦睦支隊指揮官陳道輝少將均記過兩次，兩人都會在本月十六日恢復原職。

17人受懲 海軍司令劉志斌記過一次

負責督導本次調查的行政院政務委員羅秉成直指，本次染疫案是「複合性的多重缺失」，在返航的聯合安檢發生了「規劃、執行、監督」三連失，期許國軍痛定思痛，莫再發生類似案件。

國防部昨天召開「海軍一○九年敦睦支隊新冠病毒群聚事件行政調查報告」記者會，由國防部總督察長黃國明中將報告調查結果，報告中指出，支隊返港於四月十四日的聯合安檢產生疏漏，成為最主要的原因，而聯檢在規劃與執行上都有不足之處。

黃國明指出，造成本案的四大主因包含返港檢疫規劃未周、未將檢疫列為聯檢重點、未落實執行聯檢、官兵健康聲明填寫不實；而次要原因包含回報機制未落實、二二八連假休假考量欠缺周詳以及航行期間傳遞疫情發展未能及時。

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