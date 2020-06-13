中國主動發布美艦過台海 軍事專家︰炫耀掌控能力

（路透檔案照）

2020-06-13 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」，本月十一日透過推特揭露美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」將航向台灣海峽的訊息。軍事專家蘇紫雲分析，若是中國軍方的雷達情報獲知後轉交給智庫發布，一方面展現解放軍有能力監控美軍水面艦及有能力掌握周邊情勢。

國防部︰我方充分掌握

根據「南海戰略態勢感知計畫」本月十一日中午透過推特所公布的航跡圖，「裴拉塔號」六月四日於黃海現蹤後，一路沿著東海東側外圍南下，在十一日中午已經抵達彭佳嶼西北方的外海，推測美國軍艦將通過台灣海峽。

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國防部對此訊息未予證實，表示台海周邊海空域及區域情勢，國軍都能夠充分掌握，目前狀況均正常。根據慣例，國軍發布美艦通過台海動態，多是美國官方主動釋出訊息後，國防部才加以證實；前次美國軍艦通過台海是在本月四日「天安門事件」卅一週年當天，由伯克級驅逐艦「羅素號」由北向南航經台灣海峽，續向南航行，執行一般航行任務。當時也是美軍在翌日凌晨透過社群媒體發布此訊息，國軍隨後證實美軍動態。

針對中國搶先發布美艦將通過台海訊息，台灣戰略學會研究員蘇紫雲認為「奇怪」，他判斷此訊息來源有可能是來自共軍的雷達情報或是「裴拉塔號」的船舶自動辨識系統（ＡＩＳ），以該智庫地位不至於造假，應是有資源可使用中國海洋局的資料庫，進而讀取信號。

蘇紫雲分析，若是中國軍方的雷達情報獲知後轉交給智庫發布，意圖針對美軍以往通過台灣海峽後，在社群媒體發布消息的作法進行「反向操作」，搶先公布美軍動態，展現解放軍有能力監控美軍水面艦，其次在認知作戰上，展現解放軍有能力掌握周邊情勢。蘇表示，中國透過在推特發布美軍消息的方式，顯見針對公眾的宣傳也日漸細膩。

另，追蹤各項飛機動態的推特帳號Golf9昨亦揭露，一架美國空軍KC-135「同溫層加油機」，由東向西飛行通過巴士海峽至南海巡弋，再依循相似路徑返航。

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