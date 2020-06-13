代理上陣 楊明州：一天當四天用

楊明州昨天下午首度以高市代理市長身分面對媒體，強調人事穩定、市政延續。（記者王榮祥攝）

2020-06-13 05:30:00

〔記者王榮祥、李欣芳／綜合報導〕高市府參事楊明州昨下午接獲代理市長派令後首度面對媒體，強調接任代理市長是重責大任，他以身為高雄人、高雄市府公務員一份子為榮，接下來會一天當四天用，力求人事穩定、市政延續。

楊明州指出，各局處首長都以現有的副首長或參事、顧問、參議去代理，不會有臨時性的代理人，以穩定人事為原則；他會從中找尋一位副市長，協助自己推動市政，後續會以四維行政中心市長室為主要辦公場所。

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中選會昨公告高雄市長韓國瑜罷免案通過後，行政院隨即宣布由楊明州出任代理市長。行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌院長前天約詢楊明州，肯定楊從基層做起，在高雄市政府服務近三十六年，對市政嫻熟，獲各界好評。今天上午十時進行交接，由行政院秘書長李孟諺監交。

楊明州受訪時強調，本月十九日議會將進行總質詢，市府團隊很樂意接受議會鞭策與監督，希望透過議員對市府的指導，讓市府掌握重要事項。接下來的防汛、防疫工作很重要，還有招商和各項重大工程都要加把勁，盼與市府團隊一起努力。

對於八月中旬選務工作，楊明州希望市選委會與相關局處，務必提供讓市民在最熟悉的環境完成投票；相信中選會在決定時間點前，應與市選委會討論過，市選委會舉辦選舉都是常任文官、身經百戰，一定全力以赴。

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