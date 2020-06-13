《屏東》引進獨立書店 賴清德讚潘孟安有見識

副總統賴清德（前排右三）昨日到屏東慈鳳宮、玉皇宮參拜，受到地方民意代表及廟方董、監事的歡迎。（記者葉永騫攝）

2020-06-13 05:30:00

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕副總統賴清德昨天到屏東市參觀設在孫立人行館的南國青鳥書店，該書店成立於二○一八年十二月，是屏東眷村活化的一環，與區內其他四家獨立書店，形成屏東閱讀重鎮。賴副總統在南國青鳥書店買了「台漫不死」一書，並盛讚屏東人的閱讀能量。

賴參觀南國青鳥書店 買了「台漫不死」

屏東縣「台漫不死」是動漫社會學系列書籍之一，編者為王佩迪，二○一八年五月出版，以台灣漫畫為主題，藉由訪談帶領讀者從漫畫家、編輯與經營者等三種角度，了解台灣的漫畫產業，一起思考台漫的未來。

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日遺眷舍群活化 二樓孫立人將軍史料展

政府在日遺眷舍群打造「勝利星村園區」，吸引獨立書店進駐，營造濃濃文青風，副總統賴清德昨日前往其中的南國青鳥書店，仔細參觀一樓書店陳設與二樓常設的「孫立人將軍史料展」，最後還到書店外一處小店家品嚐甜湯。

潘推動閱讀計畫 賴肯定豐富縣民的精神

賴清德表示，早在幾年前，縣長潘孟安就跟他說有一個計畫，認為屏東過去在歷史上是文化非常重要的縣市，但隨著時間變化，角色越來越模糊，所以想要推動閱讀計畫，透過閱讀計畫讓更多屏東縣民知道過去屏東的歷史，從而能夠跟台灣對話，希望開獨立書店，他聽了之後，十分欽佩潘的見識，但獨立書店不好經營，一度懷疑能否開成。

賴清德說，他特地來屏東，看到獨立書店果然落實培養屏東縣民閱讀習慣，其中青鳥書店開在孫立人行館更具意義，二樓保留孫立人將軍相關歷史，一樓不但有書、有照片影像，還有文化歷史與知識性的書籍，豐富屏東縣民的精神。

隨後，賴清德到慈鳳宮、玉皇宮參拜。他表示，此次武漢肺炎感謝神明護佑台灣，在他擔任台南市長時，台南發生大地震，廟方董、監事募集善款幫助災民，讓他很感動，因此來向廟方表達謝意。

副總統賴清德（中）在立委鍾佳濱（右）等人陪同下，參觀屏東獨立書店「南國青鳥」。圖左為總統府發言人谷辣斯‧尤達卡。（記者羅欣貞攝）

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