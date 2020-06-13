稱台北市民人在福中不知福 柯坦承失言

2020-06-13 05:30:00

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲前天在市議會總質詢被議員問到民調滿意度低，竟脫口推給台北市民、稱「人在福中不知福，沒辦法」。柯文哲昨赴議會進行市政總質詢，遭到台北市議員王世堅痛批，柯才是身在福中不知福，要不是台北市民寬厚，其言行舉止早就被罷免，要求柯收回這句話；柯文哲坦承失言，並說他的幕僚也認為如此。

柯文哲昨早參加福國社宅動土典禮前接受聯訪，媒體問為何說市民「人在福中不知福」，對此柯表示，事實上台北市只看客觀指標都是第一，包括居住正義，維持一萬戶在開工狀態，全台其他縣市也沒那麼認真在做，重大市場也在改建，六都中台北市PM2.5最低、招商成績也是第一，當然市民主觀滿意度不好，「我們繼續努力」。

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媒體問柯，覺得蔡總統有讓人民身在福中很知福？柯說，其實台灣在全世界經濟體排名還是廿二名，以為很小，其實是中型國家，是很大的經濟體，蔡總統民調也會高、會低，人生本來就起起落落，不用太在意，每天認真過日子就好。

王世堅昨質詢爆料，聽說柯可能聘任前高雄市長韓國瑜出任北市副市長，「反正你家大業大，也不差一副碗筷？」韓又是柯的老朋友、老部屬，柯文哲說，現在三個副市長都在這裡，「這種話嚇死他們、他們做得好好的」，直言這怎麼聽都知道不像真的。

爆聘韓國瑜任副市長 柯：不像真的

王世堅還酸，柯文哲往往不像的事做很多啊，他看到柯講市民「人在福中不知福」，砲轟柯文哲「你才是人在福中不知福！」

柯文哲也坦言，「這我也覺得失言」，幕僚跟說他很久沒失言了，結果又失言一次。

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