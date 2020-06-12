許崑源遺孀 婉謝追謚榮譽議長

高雄市議會議長許崑源六日不幸身亡，市議會九日通過追謚許為「永遠的榮譽議長」，引發議論。對此，許崑源夫人林絲娛昨發表聲明，婉謝議會追謚的好意。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕高雄市議會議長許崑源六日不幸身亡，市議會九日通過追謚許為「永遠的榮譽議長」，引發議論。對此，許崑源夫人林絲娛昨發表聲明，婉謝議會追謚的好意。高雄市議會表示，尊重許議長遺屬意願，將停止追謚相關後續程序。

高雄市議會創下全國首例，通過追謚許崑源為「永遠的榮譽議長」後，引發藍綠叫陣，民進黨高市議會黨團總召韓賜村強調，追謚一事尚未取得共識；國民黨則批韓賜村出爾反爾，未來考慮關閉黨團協商大門，雙方吵成一團。

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對於近日的紛擾，林絲娛前天發表聲明，指出許崑源生於高雄、長於高雄，也葬在高雄，把此生都獻給高雄，並強調「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」若丈夫在世，看到社會那麼多紛擾，也會感到惋惜。

為弭平爭端，林絲娛昨天再次聲明：「先夫連續擔任七屆高雄市議員，並擔任縣市合併後兩任議長，為民服務二十六年，在協助推動市政及主持議事的貢獻，相信市民心中自有評價。」為了避免造成無謂爭端，她代表遺屬婉謝議會追謚的好意。

市議員宋立彬昨代表家屬出面，希望支持者及直播主尊重議長生前對社會的目標，請他們不要集結去凱道或參加任何對立性的活動；對不實謠言，家屬保留法律追訴權。

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