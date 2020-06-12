為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

徐斯儉接國安會副秘書長 蔡明彥出使歐盟

總統蔡英文昨任命現任外交部政務次長徐斯儉（右圖）接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥（左圖）出任駐歐盟代表。（資料照）

總統蔡英文昨任命現任外交部政務次長徐斯儉（右圖）接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥（左圖）出任駐歐盟代表。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府昨公布國安、外交相關人士，總統蔡英文任命現任外交部政務次長徐斯儉接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表；現任駐歐盟代表曾厚仁接任外交部政務次長，現任外交部政務次長謝武樵擔任駐英代表。蔡總統也聘請台科大資工系特聘教授李漢銘出任國安會諮詢委員。

蔡明彥為現任國安會副秘書長，英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任陸委會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及國立中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

李漢銘出任國安會諮詢委員

新任國安會副秘書長徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任財團法人民主基金會執行長、國立清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出。

謝武樵為現任外交部政務次長，曾任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系。

曾厚仁為現任駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使。

李漢銘為台科大資工系特聘教授，是台灣大學資訊工程系博士，為知名資訊安全專家。

徐斯儉#蔡明彥#國安會副秘書長#駐歐盟代表#

李漢銘

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-11 06:06

外交人事布局 總統令特任李應元接駐泰代表、李南陽駐斯洛伐克

2020-06-11 08:42

韓國瑜今天向市民道別 依黨章將被迫解除「指定中常委」職

2020-06-11 09:19

韓國瑜下午道別會 鋼鐵韓粉要送的「萬民傘」長這樣

2020-06-11 09:33

韓國瑜今天「畢業音樂會」 一早韓粉先卡位

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播