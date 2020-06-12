徐斯儉接國安會副秘書長 蔡明彥出使歐盟

總統蔡英文昨任命現任外交部政務次長徐斯儉（右圖）接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥（左圖）出任駐歐盟代表。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府昨公布國安、外交相關人士，總統蔡英文任命現任外交部政務次長徐斯儉接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表；現任駐歐盟代表曾厚仁接任外交部政務次長，現任外交部政務次長謝武樵擔任駐英代表。蔡總統也聘請台科大資工系特聘教授李漢銘出任國安會諮詢委員。

蔡明彥為現任國安會副秘書長，英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任陸委會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及國立中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

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李漢銘出任國安會諮詢委員

新任國安會副秘書長徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任財團法人民主基金會執行長、國立清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出。

謝武樵為現任外交部政務次長，曾任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系。

曾厚仁為現任駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使。

李漢銘為台科大資工系特聘教授，是台灣大學資訊工程系博士，為知名資訊安全專家。

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李漢銘

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