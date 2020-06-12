再一位重量級訪賓！捷克參議員德拉霍斯10月訪台

捷克重量級參議員德拉霍斯在推特上發布影片，說明訪台規劃。（圖取自推特）

2020-06-12 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克參議院議長維特齊九日宣布訪台後，曾競選總統的捷克參議員德拉霍斯也宣布他將在十月訪問台灣，是第二位計畫訪台的捷克重量級人物。外交部昨表示，德拉霍斯此行是應學界邀請參與捷克科技日，行程還在規劃中。

維特齊九日宣布將由商務代表團和科學家陪同，於八月三十日到九月五日前後訪台。曾以獨立參選人身分競選總統的現任參議員德拉霍斯，也接續透過推特和記者會宣布，他將於十月下旬訪問台灣，促進兩國在網路安全和防疫等領域的交流。德拉霍斯推文時還特別附上捷克與台灣兩國國旗。

請繼續往下閱讀...

台灣學界邀請 參與捷克科技日

外交部歐洲司副司長陳詠韶昨在例會上表示，德拉霍斯是捷克重量級學者，目前是捷克參議院科學、教育、文化與人權委員會主席，也是捷克化工學會理事長，曾擔任捷克科學院院長。陳詠韶並說，維特齊是應立法院邀請來台；德拉霍斯則是應台灣學界邀請，要來參加捷克科技日活動，行程還在規劃中，確定後才會向外界說明。

捷克外交部長派提賽克日前對維特齊訪台表達反對立場，並表示應尊重一中政策；陳詠韶說，維特齊議長已明確表示，訪台之行是經過與各方充分交換意見所做的決定，尤其捷克參議院先前也以五十票對一票的絕對多數支持其訪台。參議院議長此行是為了持續增進台捷經貿文化等各方面關係，並彰顯捷克在自由民主人權各方面價值觀與台灣的深刻共鳴，我方竭誠歡迎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法