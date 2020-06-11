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許崑源妻籲放下仇恨 停止對立

許崑源妻子林絲娛（前排左二），以哽咽的聲音表示「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」 （記者方志賢攝）

許崑源妻子林絲娛（前排左二），以哽咽的聲音表示「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」 （記者方志賢攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者方志賢、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，昨是靈堂開放弔唁第三天，許崑源妻子林絲娛首度出面，他以哽咽的聲音強調，許崑源生於高雄、長於高雄，也葬在高雄，把此生都獻給高雄，「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」

林絲娛：許崑源把此生都獻給高雄

林絲娛昨下午在副議長陸淑美等人攙扶下步出靈堂，她手上拿著事先準備的聲明稿，哭著唸聲明稿，幾度泣不成聲，在旁人安撫下，才唸完聲明，最後她深深一鞠躬，才由議員們攙扶回到靈堂。

林絲娛說，這段時間對家屬，真的很煎熬，人生不可承受的痛，但幸運的是，許崑源有這樣的福報，有這麼多好朋友，在這關心，「給了我們很多溫暖，陪著我們，跟許崑源走完最後一程。」

最大願望 盼大家能為人民幸福努力

林絲娛強調，許崑源若在世，看到社會那麼多紛擾，也會感到惋惜，他生前最大願望，就是希望生活在這塊土地的人，都能為了人民的幸福共同努力，為老百姓創造更好的環境，造福桑梓。

號召穿白衣還韓清白嗎？ 市府否認

另外，高雄市長韓國瑜前晚及昨天均透過臉書，對韓粉射出市長任內最後一支穿雲箭，約定今天下午三點，齊聚鳳山行政中心草地，舉行音樂會，但與會者都穿白衣，外傳是暗指要還韓清白？對此，高市府予以否認。

新聞局長鄭照新說，除了市長呼籲的，穿白襯衫、戴口罩外，希望來參加的朋友都不要攜帶任何物品，配合活動的 調性，這是一個平和、溫馨的音樂會。

至於為何要穿白色衣服？鄭照新表示是配合珍惜與感謝的調性，不要太多政治符號，表達的是一個單純對高雄市民的感謝。

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