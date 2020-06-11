送蘋果禮盒 劉茂群當選無效確定

桃園市七連霸議員劉茂群因涉嫌送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，台灣高等法院昨天判決當選無效，全案定讞，將喪失議員一職。（資料照）

2020-06-11 05:30:00

桃園國民黨七連霸議員落馬 昔日十大要犯段樹文遞補

〔記者楊國文、陳恩惠、謝武雄／綜合報導〕七連霸的國民黨桃園市議員劉茂群，被控前年選舉前指示助理到社區發送市價七百多元的蘋果禮盒，請託投票支持，已構成投票行賄不法，經檢方提起當選無效之訴，桃園地院判劉茂群當選無效，劉不服上訴高等法院；高院認定，劉女之前並無在該社區贈禮的前例，突然於選前致贈蘋果禮盒給多達三十八名棟委，且禮盒價值不菲，已涉及投票行賄罪，昨判她當選無效確定。

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選前致贈38名社區委員

劉茂群當選無效定讞後，依選罷法須解職，由同選區落選頭、曾名列十大槍擊要犯的段樹文遞補。段樹文在臉書發文指「等待是天公伯給的磨練」，會努力兌現「為弱勢發聲！為市民代言！為八德打拚！為公益加油！為信仰服務！」的競選承諾。

劉茂群獲悉判決後神隱，只在臉書以「得之我幸不得我命，面對橫逆，平靜以待」為題發文，向鄉親致歉無法兌現競選政見，未來不再從政。

此案刑事賄選部份，桃園地院今年一月才認定送禮屬政治人物正常生態，判決劉茂群無罪，高院民事庭昨卻推翻一審刑事見解，引起矚目。高院合議庭指出，民事不受刑事拘束或影響，一切依證據判定。據悉，一審判劉賄選案無罪部份，檢方已上訴高院審理中。

高院認定涉投票行賄罪

此案檢方、段樹文均指控劉茂群在二○一八年六月間，致贈桃園市八德區陸光四村社區管委會每位當選委員（簡稱棟委）價值七百三十八元的蘋果禮盒，趁機向各棟委請託投票支持，已涉及選罷法第九十九條第一項的投票行賄罪，應判劉當選市議員為無效。

桃園地院認為，台灣社會並無特別重視社區管委會改選的風氣，依證詞及相關資料，劉茂群先前在陸光四村社區管委會改選時，並未致贈水果禮盒，可見贈送禮盒與社會風氣、慣例或節慶無關，確實為投票權行使的對價，判劉茂群當選無效。劉不服，上訴高等法院。

高院也認定劉女致贈蘋果禮盒和約定選民投票行為間具有對價關係，涉及選罷法的投票行賄罪，昨判她當選無效確定。

段樹文曾入獄服刑22年

即將遞補的段樹文今年五十八歲，一九八四年涉及桃園角頭大哥等命案，曾是警政署通緝的十大槍擊要犯之一。他受訪時不諱言曾入獄服刑廿二年的「黑歷史」，上任後推行孝行獎是首件要務，期許發揚孝道、服務弱勢團體，對地方建設付出全心全力。

桃市議會第二屆迄今，已有歐炳辰、陳榮基、張運炳等議員因案去職，劉茂群當選無效官司定讞，是本屆議會第四位解職的議員。

即將遞補桃園市議員的段樹文，不諱言自己的「黑歷史」，表示所寫的行草字體，是服刑時天天練出來的。（記者陳恩惠攝）

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