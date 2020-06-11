送蘋果禮盒 劉茂群當選無效確定
桃園國民黨七連霸議員落馬 昔日十大要犯段樹文遞補
〔記者楊國文、陳恩惠、謝武雄／綜合報導〕七連霸的國民黨桃園市議員劉茂群，被控前年選舉前指示助理到社區發送市價七百多元的蘋果禮盒，請託投票支持，已構成投票行賄不法，經檢方提起當選無效之訴，桃園地院判劉茂群當選無效，劉不服上訴高等法院；高院認定，劉女之前並無在該社區贈禮的前例，突然於選前致贈蘋果禮盒給多達三十八名棟委，且禮盒價值不菲，已涉及投票行賄罪，昨判她當選無效確定。
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選前致贈38名社區委員
劉茂群當選無效定讞後，依選罷法須解職，由同選區落選頭、曾名列十大槍擊要犯的段樹文遞補。段樹文在臉書發文指「等待是天公伯給的磨練」，會努力兌現「為弱勢發聲！為市民代言！為八德打拚！為公益加油！為信仰服務！」的競選承諾。
劉茂群獲悉判決後神隱，只在臉書以「得之我幸不得我命，面對橫逆，平靜以待」為題發文，向鄉親致歉無法兌現競選政見，未來不再從政。
此案刑事賄選部份，桃園地院今年一月才認定送禮屬政治人物正常生態，判決劉茂群無罪，高院民事庭昨卻推翻一審刑事見解，引起矚目。高院合議庭指出，民事不受刑事拘束或影響，一切依證據判定。據悉，一審判劉賄選案無罪部份，檢方已上訴高院審理中。
高院認定涉投票行賄罪
此案檢方、段樹文均指控劉茂群在二○一八年六月間，致贈桃園市八德區陸光四村社區管委會每位當選委員（簡稱棟委）價值七百三十八元的蘋果禮盒，趁機向各棟委請託投票支持，已涉及選罷法第九十九條第一項的投票行賄罪，應判劉當選市議員為無效。
桃園地院認為，台灣社會並無特別重視社區管委會改選的風氣，依證詞及相關資料，劉茂群先前在陸光四村社區管委會改選時，並未致贈水果禮盒，可見贈送禮盒與社會風氣、慣例或節慶無關，確實為投票權行使的對價，判劉茂群當選無效。劉不服，上訴高等法院。
高院也認定劉女致贈蘋果禮盒和約定選民投票行為間具有對價關係，涉及選罷法的投票行賄罪，昨判她當選無效確定。
段樹文曾入獄服刑22年
即將遞補的段樹文今年五十八歲，一九八四年涉及桃園角頭大哥等命案，曾是警政署通緝的十大槍擊要犯之一。他受訪時不諱言曾入獄服刑廿二年的「黑歷史」，上任後推行孝行獎是首件要務，期許發揚孝道、服務弱勢團體，對地方建設付出全心全力。
桃市議會第二屆迄今，已有歐炳辰、陳榮基、張運炳等議員因案去職，劉茂群當選無效官司定讞，是本屆議會第四位解職的議員。