釣魚台改名案 謝長廷：兩度向日表達立場

日本石垣市有意在議會提案將釣魚台改名，引發宜蘭縣議會不滿，立法院長游錫堃昨天表示，應該要「擱置爭議，共同開發」，不要挑起爭端。（記者陳建志攝）

2020-06-10 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱、陳昀、施曉光、陳建志／綜合報導〕日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼地址，駐日代表謝長廷昨在例行記者會中表示，我方已兩度向日本表達嚴正立場和關切，謝長廷強調，台灣擁有釣魚台列嶼的主權，這項立場不會因為他們變更地址而有影響，此事只是地方議會的決議並非中央的決策，並非現狀有很大的變化。

外交部發言人歐江安昨在例會上重申，我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因任何國家將其改名有任何改變。歐江安也誠懇呼籲石垣市議會，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。

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石垣市議會昨天提案將釣魚台列嶼的地址，從原本的「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，預定二十二日進行表決。

謝長廷表示，石垣市長中山義隆在受訪時已經表明，更名並沒有特別的意思，只是因為石垣島也有一個地名叫做登野城，與釣魚台列嶼（尖閣諸島）登記的地名相同，兩者容易產生混淆，所以才決定把釣魚台列嶼從原來的「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。

不過，謝長廷強調，我們的立場是釣魚台主權屬於台灣，這不會改變，也不會因為他們變更地址而改變，現在台灣、日本和中國三方均主張擁有主權，在主權上各自表述，反對變更現狀，台灣在上週五已透過交流協會向日方表達我們的嚴正立場和關切，昨天又再度表示關切。

江啟臣：不排除出海伸張主權

不過，日方的動作引發宜蘭縣議會不滿，有議員提案正名為「頭城釣魚台」反擊，獲藍綠議員支持；國民黨主席江啟臣昨表示，他絕對與宜蘭縣長林姿妙站在一起，關心漁民權益，捍衛釣魚台主權，若真有需要，他也不排除會參加宜蘭縣政府的行動，前往釣魚台海域伸張中華民國主權。

游錫堃盼擱置爭議 共同開發

立法院長游錫堃表示，釣魚台主權現在有爭議，建議應該要「擱置爭議，共同開發」，尤其台灣和日本是友好國家，希望不要挑起爭端。

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